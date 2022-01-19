Годовая инфляция замедлилась в Казахстане

В структуре инфляции значительно замедлился рост цен на продовольственные товары на фоне более слабого повышения цен на большинство групп товаров. Непродовольственная инфляция незначительно ускорилась в результате удорожания автомобилей, бензина и твердого топлива. Нацбанк

При этом, по данным Нацбанка, инфляция платных услуг ускорилась по причине повышения тарифов на электроэнергию, стоимости услуг.

В декабре потребительские цены выросли на 0,6%, что является самым низким показателем для данного месяца с 2015 года, годовой рост цен замедлился до 8,4%.

Также в декабре продолжилось замедление продовольственной инфляции до 9,9% (ноябрь 10,9%). Большая часть групп продовольственных товаров в декабре замедлила рост цен (масла и жиры, яйца, овощи, сахар и молочные продукты).

В то же время рост цен на хлебобулочные изделия и крупы немного ускорился. Темпы роста цен на мясо, безалкогольные напитки, рыбу и морепродукты сохранились на прежнем уровне. Нацбанк

Непродовольственная инфляция в декабре ускорилась до 8,5% (ноябрь – 8,3%).

Цены на ГСМ, в частности, на бензин и твердое топливо, продолжили рост в результате увеличения издержек производителей. Также наблюдается рост цен на автомобили на фоне нехватки комплектующих в производстве.

Годовой рост цен на платные услуги в декабре ускорился до 6,5% (ноябрь – 6,4%).

Основным фактором стало ускорение роста тарифов на регулируемые коммунальные услуги ввиду продолжающегося удорожания электроэнергии. Кроме того, дополнительный вклад в ускорение платных услуг также внес рост цен на услуги транспорта из-за повышения стоимости услуг воздушного пассажирского транспорта и проезда в междугородних автобусах. Нацбанк

Вместе с тем, продолжился рост арендной платы за благоустроенное жилье на фоне сохраняющегося повышенного спроса.

Вместе с тем замедлился рост цен в обрабатывающей промышленности на продукцию, отпускаемую внутри страны, до 18,4% (в ноябре – 19,3%). Цены предприятий, производящих продукты питания, незначительно замедлились на фоне более низкого роста цен производителей масел и жиров.

Тем временем, выросли цены производителей мясной, молочной и мукомольно-крупяной продукции в результате низкого урожая зерновых культур, высоких цен на горюче-смазочные материалы и кормовые культуры.

Среди продуктов нефтепереработки, ускорился рост цен производителей бензина и дизельного топлива.

В сельском хозяйстве, цены производителей немного замедлились до 17,3% (в ноябре – 17,5%). Внутри продукции растениеводства ускорился рост цен на пшеницу, ячмень, кукурузу, а также кормовые культуры.

В животноводстве замедлился рост цен на яйца и живой скот.