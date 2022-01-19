Анна Данилина с победы начала Чемпионат Австралии

В матче первого круга парного разряда казахстано-бразильский дуэт переиграл Оксану Калашникову (Грузия) и Анну Бондарь (Венгрия). Для выхода во второй круг Анна и Беатрис потратили один час и 24 минуты. В итоге победа в двух сетах – 6:4, 6:4. Будущие соперницы Данилиной и Майя определятся после матча:

Д. Юрак Шрайбер (Хорватия)/А. Клепач (Словения) – М. Вондроушова/Т. Мартинцова (Чехия).

В свою очередь, мужская сетка парной категории начинает свои игры 20 января. Казахстанские болельщики тенниса ожидают хороших показателей от Андрея Голубева и двух Александров – Недовесова и Бублика.