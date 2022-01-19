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13:05 19.01.2022

Анна Данилина с победы начала Чемпионат Австралии

Теннис Старт AusOpen Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя выиграли стартовую игру на AusOpen-2022, сообщает Zakon.kz.

В матче первого круга парного разряда казахстано-бразильский дуэт переиграл Оксану Калашникову (Грузия) и Анну Бондарь (Венгрия). Для выхода во второй круг Анна и Беатрис потратили один час и 24 минуты. В итоге победа в двух сетах – 6:4, 6:4. Будущие соперницы Данилиной и Майя определятся после матча:

Д. Юрак Шрайбер (Хорватия)/А. Клепач (Словения) – М. Вондроушова/Т. Мартинцова (Чехия).

В свою очередь, мужская сетка парной категории начинает свои игры 20 января. Казахстанские болельщики тенниса ожидают хороших показателей от Андрея Голубева и двух Александров – Недовесова и Бублика.

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