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13:20 19.01.2022

Полиция Алматы задержала мародеров с сотовыми телефонами

воровство сотовых телефонов Фото: ДП Алматы
В Алматы задержаны мародеры, обворовавшие центр сотовой связи во время беспорядков, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, четверо мужчин с 22 похищенными сотовыми телефонами были задержаны сотрудниками Управления полиции Медеуского района.

Их задержали в съемном жилище в микрорайоне Айгерим-2. Самому старшему подозреваемому – 29 лет, младшему – 24 года. ДП города Алматы

Установлено, что в ночь на 6 января они проникли в центр сотовой связи и вынесли сотовые телефоны различных марок.

Мужчины приехали из Алматинской области.

В совершении преступления они сознались. В настоящее время личности задержанных проверяются на причастность к другим преступлениям.ДП города Алматы
Оксана Житникова
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