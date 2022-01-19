Полиция Алматы задержала мародеров с сотовыми телефонами

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, четверо мужчин с 22 похищенными сотовыми телефонами были задержаны сотрудниками Управления полиции Медеуского района.

Их задержали в съемном жилище в микрорайоне Айгерим-2. Самому старшему подозреваемому – 29 лет, младшему – 24 года. ДП города Алматы

Установлено, что в ночь на 6 января они проникли в центр сотовой связи и вынесли сотовые телефоны различных марок.

Мужчины приехали из Алматинской области.