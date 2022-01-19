Мажилисмены указали на проблемы военных врачей в Казахстане

Как подчеркнула член фракции партии Nur Otan Екатерина Смышляева, последние события наглядно показали, как критически важно иметь высокопрофессиональную и укомплектованную армию, готовую к немедленной мобилизации.

В своем запросе на имя заместителя премьер-министра страны Ералы Тугжанова депутат сообщила об устойчивой тенденции оттока кадров из Вооруженных сил РК, уточнив при этом, что ежегодно туда поступают в среднем 60-70 офицеров медицинской службы, а увольняются – 80-90.

Парламентарий связывает это в первую очередь с тем, что военные врачи, особенно проходящие службу в отдаленных регионах – при лазаретах, медпунктах и медротах, не могут в полной мере реализовать и совершенствовать свои знания и навыки.

По мнению депутата, перечень заболеваний, встречающихся у военнослужащих, ограничен по видам и формам. А нормативный уровень оснащенности военно-медицинских подразделений медицинским оборудованием позволяет оказывать медицинскую помощь лишь при самых простых заболеваниях.

Вторым фактором отмечается низкая оплата труда. К примеру, военный медик со стажем 6-7 лет получает со всеми надбавками около 210 тысяч тенге, тогда как в гражданском секторе такой же специалист может зарабатывать в два раза больше. При этом на военного врача возложено много других обязанностей по воинской службе как в мирное время, так и в периоды мобилизации армии. Екатерина Смышляева

Наряду с ними имеет место и противоречие в нормативно-правовых актах нижестоящего уровня по отношению к вышестоящим.

– Так, согласно пункту 17 статьи 47 Закона РК «Об образовании», граждане, поступившие на медицинские специальности на основе государственного образовательного заказа или в пределах квоты из числа сельской молодежи, обязаны отработать не менее трех лет после окончания обучения в государственных организациях здравоохранения или в государственных организациях здравоохранения, расположенных в сельской местности, соответственно.

Согласно пункту 3 статьи 63 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», военно-медицинские (медицинские) подразделения относятся к государственному сектору здравоохранения. Из чего следует, что поступление молодого специалиста на воинскую службу по медицинской специальности должно рассматриваться как отработка в государственных организациях здравоохранения.

Между тем, ссылаясь на постановление правительства № 390, Министерство образования не засчитывает воинскую службу медицинских специалистов как отработку в государственных организациях здравоохранения, – заявила Екатерина Смышляева.

Для разрешения сложившейся ситуации мажилисмены считают необходимым разрешить военным врачам клиническую практику в гражданских организациях здравоохранения без ущерба основной деятельности. По мнению парламентариев, это позволит восполнить общую нехватку кадров, военным врачам – повысить квалификацию и уровень оплаты труда.

Предлагается также установить военным медикам стимулирующие надбавки для военно-медицинских специалистов за психоэмоциональные и физические нагрузки по аналогии с летным, наземным авиационным, корабельным составом, а также военной полицией.