В налогообложении наблюдается тенденция усложнения и «закручивания гаек» – Перуашев

В своем запросе на имя министра национальной экономики Алибека Куантырова мажилисмен Азат Перуашев отмечает, что основными факторами для этого должны стать честная конкуренция, защита от коррупции и понятное налогообложение.

Однако, по словам руководителя фракции ДПК «Ак жол», к сожалению, в налогообложении в последние годы, напротив, наблюдается тенденция усложнения и «закручивания гаек».

Избыточная отчетность, аресты счетов, доведение до банкротства еще вчера успешно работавших предприятий, запугивания предпринимателей представляют угрозу деловому климату. К этим же мерам относится тотальный контроль платежей с банковских карточек. А снижение порога НДС в сочетании с инфляционными процессами уже в обозримой перспективе переведет в плательщики НДС даже мелкий бизнес, вплоть до торговцев зеленью, с неизбежными затратами и бюрократией. То есть на практике заниматься бизнесом станет еще сложнее и опасней. Азат Перуашев

При этом депутат выразил общее мнение коллег о безусловной поддержке поручения президента Касым-Жомарта Токаева о том, что олигархи должны делиться с народом, подчеркнув, что де-олигархизация должна стать частью государственной политики в Казахстане.

Загоняя малый бизнес под налоговый прессинг, вы не там ищете олигархов, уважаемые налоговики. Эти люди ничего из бюджета не украли, не прячут в оффшорах яхты и частные самолеты. Чем кошмарить тысячи предпринимателей и мониторить миллионы копеечных транзакций с карточек всех граждан, может быть, правильнее заняться теми, кто ворует миллиарды? Азат Перуашев

По мнению членов фракции ДПК «Ак жол», для того, чтобы массовое предпринимательство не осталось на бумаге, а превратилось в реальность, нужно отказаться от кассового налогообложения малого бизнеса и от понижения порога НДС, и необходимо повсеместно заменить его вмененным налогообложением, т.е. патентами.