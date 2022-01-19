В налогообложении наблюдается тенденция усложнения и «закручивания гаек» – Перуашев
В своем запросе на имя министра национальной экономики Алибека Куантырова мажилисмен Азат Перуашев отмечает, что основными факторами для этого должны стать честная конкуренция, защита от коррупции и понятное налогообложение.
Однако, по словам руководителя фракции ДПК «Ак жол», к сожалению, в налогообложении в последние годы, напротив, наблюдается тенденция усложнения и «закручивания гаек».
Избыточная отчетность, аресты счетов, доведение до банкротства еще вчера успешно работавших предприятий, запугивания предпринимателей представляют угрозу деловому климату. К этим же мерам относится тотальный контроль платежей с банковских карточек. А снижение порога НДС в сочетании с инфляционными процессами уже в обозримой перспективе переведет в плательщики НДС даже мелкий бизнес, вплоть до торговцев зеленью, с неизбежными затратами и бюрократией. То есть на практике заниматься бизнесом станет еще сложнее и опасней. Азат Перуашев
При этом депутат выразил общее мнение коллег о безусловной поддержке поручения президента Касым-Жомарта Токаева о том, что олигархи должны делиться с народом, подчеркнув, что де-олигархизация должна стать частью государственной политики в Казахстане.
Загоняя малый бизнес под налоговый прессинг, вы не там ищете олигархов, уважаемые налоговики. Эти люди ничего из бюджета не украли, не прячут в оффшорах яхты и частные самолеты. Чем кошмарить тысячи предпринимателей и мониторить миллионы копеечных транзакций с карточек всех граждан, может быть, правильнее заняться теми, кто ворует миллиарды? Азат Перуашев
По мнению членов фракции ДПК «Ак жол», для того, чтобы массовое предпринимательство не осталось на бумаге, а превратилось в реальность, нужно отказаться от кассового налогообложения малого бизнеса и от понижения порога НДС, и необходимо повсеместно заменить его вмененным налогообложением, т.е. патентами.
Это когда налоговые органы назначают, сколько кафе или мастерская должны заплатить за год, предприниматель покупает у государства такой патент, и больше никто не трогает этот бизнес, не донимает его своими проверками, отчетами и штрафами, не сверяет кассовые чеки с данными Ashyq. Если даже кто-то заработает там лишние 5 или 500 тенге – это не беда. Зато миллионы людей смогут спокойно и без бюрократии открыть свое дело, кормить семью и дать работу другим. Вот где сокращение бедности. Азат Перуашев