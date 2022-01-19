Мажилис одобрил поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе

Последняя речь главы государства в парламенте была по сути революционной, народ вздохнул с облегчением. Теперь парламент и правительство должны все его посылы реализовать полностью, срочно и точно. Прежде всего, необходимо было отменить пожизненное председательство Первого Президента в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, что сегодня нами и было сделано. Ваш покорный слуга участвовал в этом историческом решении Мажилиса. Депутат Мажилиса Канат Нуров

По словам депутата, все необходимые поправки в конституционные законы о «Первом Президенте РК – Елбасы», «Об Ассамблее народа Казахстана» и «О Совете Безопасности РК» в части того, что теперь председательство в АНК и СБ по праву принадлежит президенту РК – по должности, а не по личности, направлены в Сенат.

Об этом Канат Нуров написал на своей странице в Facebook.

В то же время он отметил, что в Казахстане нужно уничтожить политические монополии в экономике и разобраться с финансово-валютными потоками, связанными с экспортом полезных ископаемых, сделать их прозрачными.

Нам нужно упорядочивать экономику и политику, а не охотиться на ведьм, чтобы лишить собственности как можно больше людей. Если кто что похитил, пусть в этом разбирается суд. Главное, чтобы больше никто не «сидел на трубе», а если и сидел, то прозрачно, под общественным контролем. И вообще нам нужно вовремя остановиться. Депутат Мажилиса Канат Нуров

Он также отметил, что стране нужно юридическое равноправие даже самых неравных по факту лиц, Правительство должно быть равноправно отдельному гражданину в суде.

Но нам не нужно социального равенства всех и всего. Это мы уже проходили. Давайте бороться с бедностью, а не богатством. Пора перестать умиляться тем, как элиты живут так же бедно, как и простой народ. Это дешевое зрелище. Намного лучше, когда простой человек не настолько беден, чтобы лично зависеть от богатого. Надо, чтобы он мог спокойно уволиться, работать на другого или жить на пособие, а не исполнять указания самодуров или насильников ради выживания своей семьи. Депутат Мажилиса Канат Нуров

Канут Нуров также заявил, что на 100% поддерживает призыв главы государства к правоохранительным органам обеспечить защиту прав человека у каждого задержанного, неважно на чьей стороне он выступал.

Мы защитили безопасность своей национальной государственности именно для этого. Здесь нет побежденных, никто не должен терять все. Соблюдение права вообще и конституционного права в частности – это единственно всеобщая ценность сейчас, в это лихое время перемен. Эту лампочку нельзя выключать. Канат Нуров

5 января президент РК Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности.