Более 32 тысяч золотых слитков продано за год в Казахстане

По данным Нацбанка, в декабре прошлого года продано 3274 мерных слитка общим весом 107,4 кг.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 74 905 золотых слитков общим весом 2,7 т.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г.

Наибольшей популярностью в 2021 году среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж в 2021 году составляет 29% – 9521 штука. Далее следуют 100-граммовые – 6636 штук (21%) – и 5-граммовые – 6136 штук (19%), 50-граммовые – 5265 штук (16%), 20-граммовые – 4768 штук (15%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султан и Атырау. Нацбанк