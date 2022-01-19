14:22 19.01.2022
Более 32 тысяч золотых слитков продано за год в Казахстане
Фото: Нацбанк
В 2021 году в Казахстане банки и обменные пункты продали 32 326 мерных слитков общим весом 1,1 тонны, сообщает Zakon.kz.
По данным Нацбанка, в декабре прошлого года продано 3274 мерных слитка общим весом 107,4 кг.
Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 74 905 золотых слитков общим весом 2,7 т.
Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г.
Наибольшей популярностью в 2021 году среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж в 2021 году составляет 29% – 9521 штука. Далее следуют 100-граммовые – 6636 штук (21%) – и 5-граммовые – 6136 штук (19%), 50-граммовые – 5265 штук (16%), 20-граммовые – 4768 штук (15%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султан и Атырау.Нацбанк
С начала действия программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 10 886 мерных слитков общей массой 266 кг, что составляет 15% от общего объема реализации мерных слитков.