15:35 19.01.2022
Определен формат обучения школьников и студентов в Кызылординской области
Фото: pixabay
Главный государственный санитарный врач Кызылординской области 19 января внес изменения в постановление об ограничительных мера от 14 января, сообщает Zakon.kz.
В частности, говорится, что обучение в школах с численностью до 600 учащихся проходит в штатном режиме.
В городских школах, где обучается более 600 человек, – дистанционное обучение. В сельских школах с аналогичным количеством учащихся – обычный формат обучения.
При этом по решению администрации школ учащиеся 1-2-х классов учатся в обычном формате в отличие от остальных учеников.
Обучение студентов колледжей и вузов проводится в смешанном формате: все лекции – онлайн, по гибкому графику: практические, лабораторные, семинарские занятия – в штатном режиме.
Обучение в организациях дополнительного образования – группами до 10 человек – в штатном режиме.
Постановление вступает в силу со дня подписания.