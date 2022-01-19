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Законодательство РК
15:35 19.01.2022

Определен формат обучения школьников и студентов в Кызылординской области

обучение в Кызылординской области Фото: pixabay
Главный государственный санитарный врач Кызылординской области 19 января внес изменения в постановление об ограничительных мера от 14 января, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что обучение в школах с численностью до 600 учащихся проходит в штатном режиме.

В городских школах, где обучается более 600 человек, – дистанционное обучение. В сельских школах с аналогичным количеством учащихся – обычный формат обучения.

При этом по решению администрации школ учащиеся 1-2-х классов учатся в обычном формате в отличие от остальных учеников.

Обучение студентов колледжей и вузов проводится в смешанном формате: все лекции – онлайн, по гибкому графику: практические, лабораторные, семинарские занятия – в штатном режиме.

Обучение в организациях дополнительного образования – группами до 10 человек – в штатном режиме.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Лариса Черненко
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