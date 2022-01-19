Определен формат обучения школьников и студентов в Кызылординской области

В частности, говорится, что обучение в школах с численностью до 600 учащихся проходит в штатном режиме.

В городских школах, где обучается более 600 человек, – дистанционное обучение. В сельских школах с аналогичным количеством учащихся – обычный формат обучения.

При этом по решению администрации школ учащиеся 1-2-х классов учатся в обычном формате в отличие от остальных учеников.

Обучение студентов колледжей и вузов проводится в смешанном формате: все лекции – онлайн, по гибкому графику: практические, лабораторные, семинарские занятия – в штатном режиме.

Обучение в организациях дополнительного образования – группами до 10 человек – в штатном режиме.

Постановление вступает в силу со дня подписания.