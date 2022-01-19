Метель, туман, гололед – прогноз погоды в Казахстане на 20 января

В западных и южных регионах ожидаются осадки, на юге республики – дождь и снег. Лишь северо-западные, северные регионы будут под влиянием отрога антициклона, с чем ожидается преимущественно погода без осадков. РГП «Казгидромет»

Местами по республике ожидаются усиление ветра с метелью, туман, гололед.

На севере, юго-западе, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах – усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

На западе, севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед, в горных и предгорных районах области – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед, на востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

В южной половине Акмолинской области ожидается туман.

На западе, востоке, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается метель, на западе, севере области – туман.

На западе, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед, на севере области – метель, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, западе Мангистауской области ожидаются туман, гололед.

На востоке Актюбинской, на севере Костанайской, на юге Северо-Казахстанской, на юге, западе, востоке Павлодарской, на севере, юге Кызылординской области ожидается туман.

На юго-востоке Карагандинской области ожидается низовая метель, на севере области – туман.

На юго-западе, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается метель, на дорогах – гололедица, на севере области – туман, ночью на юго-западе области –усиление ветра 15-20 м/с.