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15:53 19.01.2022

В столице задержали мужчину, подозреваемого в мародерстве в Алматы

мародерство Фото: ДП Нур-Султан
Полицейские Нур-Султана задержали подозреваемого в совершении мародерства во время беспорядков в городе Алматы, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана, до столицы 20-летний житель Алматинской области добирался на частном такси. Прибыв в столицу, он сбыл мобильный телефон марки Iphone 13 в одном из торговых домов, выручив за него 380 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый в совершении мародерства был задержан на съемной квартире по проспекту Улы Дала. В ходе обыска квартиры обнаружены и изъяты ноутбук марки НР, сотовые телефоны Iphone 11 и Iphone 6, похищенные из магазина «Белый ветер» в городе Алматы.ДП Нур-Султана

Установлено, что 4 января 2022 года подозреваемый находился на рабочем месте в компьютерном клубе в городе Алматы. Узнав от знакомого, что рядом разгромили магазин «Белый ветер», он направился в складское помещение и похитил четыре мобильных телефона марки Iphone 11, Iphone 13 и два ноутбука НР. На следующий день мужчина выехал из Алматы в столицу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС ДП. ДП Нур-Султана

При проведении оперативных мероприятий установлен скупщик, у которого сотовый телефон Iphone 13 был изъят.

Департамент полиции предупреждает граждан остерегаться подозрительных предложений о продаже ценных вещей и техники. При приобретении товаров проявите бдительность и запросите у продавца чек или гарантийный талон, а в случае подозрения сообщите в полицию.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, влечет за собой уголовную ответственность.

Оксана Житникова
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