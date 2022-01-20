Эксперты верят в победный старт Казахстана на футзальном Евро

Подопечные легенды футзала Кака, ведомые лучшим вратарем мира Лео Игитой, попали в группу «В» на Евро-2022, где соперниками казахстанской команды станут сборные Италии, Словении и Финляндии. И, по мнению экспертов беттинг-сферы, у сборной Казахстана не должно возникнуть проблем с выходом из этого квартета в следующую стадию, так как две лучших команды из каждой группы пройдут в четвертьфинал.

Не ждут сюрпризов аналитики и в дебютном поединке Казахстана на турнире – против Словении – 20-го января. В числе тех, кто верит в победный старт нашей сборной на Евро-2022, эксперты известной компании Париматч, которая собирается пристально следить за перипетиями футзального первенства континента. Если установить приложение Париматч на любую из подходящих мобильных платформ и отыскать там линию на матч сборной Казахстана против Словении в первом туре групповой стадии Евро-2022, можно убедиться, что шансы казахстанских игроков добыть победу равны более чем 79% вероятности. Тогда как два других сценария развития событий в этом поединке – ничейный и победный для словенской дружины – оценены меньшим количеством процентов – 15% и 11.5%, соответственно.

Отметим, что сборная Казахстана стала одним из 16-ти участников чемпионата Европы по футзалу в Амстердаме. Как сообщает портал Betonmobile.kz, помимо подопечных Кака и их трех соперников по группе, право выступить на европейском форуме также получили команды Нидерландов (хозяева турнира), Украины, Португалии, России, Польши, Словакии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Испании и Азербайджана.

Восемь лучших сборных по итогам групповой стадии выйдут в плей-офф, где сразятся за право разыграть трофей в решающем матче, который намечен в Амстердаме на 6-е февраля.

Напомним, что сборная Казахстана по футзалу добилась существенного прогресса в результатах на крупных международных состязаниях в последние годы. В активе коллектива третье место на Евро-2016 и четвертая итоговая позиция на Евро-2018. Также казахстанские мастера футзала финишировали в квартете лучших на крайнем чемпионате мира, который прошел в Литве в 2021 году.

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