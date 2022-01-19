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Законодательство РК
16:32 19.01.2022

28 января пройдет внеочередной съезд Nur Otan – Байбек

nur otan, съезд, дата, бауыржан байбек Фото: nurotan.kz
Внеочередной съезд партии Nur Otan пройдет 28 января, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек на своей странице в Twitter.

Постановлением Политического совета Nur Otan принято решение о проведении 28 января 2022 года внеочередного XXI cъезда партии. С учетом коронавируса и ограничительных мер он пройдет в онлайн-формате.Бауыржан Байбек

Напомним, 18 января Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу Казахстана. Он сообщил, что в скором времени президент РК Касым-Жомарт Токаев «будет избран председателем партии Nur Otan».

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