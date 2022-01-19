Три фильма из Казахстана включены в программы Берлинале

Все три картины прошли жесткий отбор и попали в три разные секции основной программы кинофестиваля. В каждой из них будет присуждена отдельная награда.

В секции «Панорама» Казахстан будет представлен художественным фильмом продюсера Баян Максаткызы и режиссера Аскара Узабаева «Бақыт» («Счaстье»).

Сопродюсером фильмa является Aннa Кaчко. Именно она была продюсером картины Эмира Байгазина «Уроки гaрмонии», вошедшей в основной конкурс и получившей одну из главных наград Берлинале в 2013 году – «Серебряного медведя» за операторскую работу.

Всего в секцию «Панорама» отобрано 19 картин.

В программу секции Generation отобран художественный фильм «Схема» режиссера Фархата Шарипова. Картина создана на основе рассказов подростков, приходивших на кастинг.

Generation – одна из конкурсных секций Берлинале, посвященная фильмам о детях и подростках. Помимо казахстанской картины, в программе Generation 14plus представлено пять полнометражных фильмов из Японии, Германии, России, США, Чили и Румынии.

В секции «Форум» Казахстан представит режиссер Дарежан Омирбаев с фильмом «Акын» («Поэт»). Режиссер-представитель «казахской новой волны» поднимает вопрос о роли искусства в обществе современных технологий и массового потребления, рассказывает о переживаниях поэта в мире, где поэзия мало кого волнует. Сценарий фильма написан по мотивам рассказа писателя Германа Гессе «Авторский вечер». Главную роль в картине сыграл солист группы «Жігіттер» Ердос Канаев.

Конкурентами проекта по секции являются девять картин.

Лауреатов каждой секции и основной конкурсной программы 72-го Международного фестиваля Берлинале объявят 16 февраля. Несмотря на непростую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, руководство фестиваля планирует провести Берлинале как очное мероприятие в феврале, но с соблюдением жестких правил просмотра. Онлайн-формат сохранится лишь для некоторых мероприятий в рамках фестиваля.