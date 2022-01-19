Овечкин одной шайбой переписал несколько рекордов НХЛ

В очередном матче регулярного сезона НХЛ его дружина, проигрывая 0:2 «Виннипегу», сумела одержать волевую победу со счетом 4:3 (ОТ). Именно шайба Александра стала переломным моментом в этой игре.

Данной шайбой нападающий «Вашингтона» Овечкин единолично возглавил список лучших бомбардиров НХЛ нынешнего сезона. В его активе 55 (27 шайб +28 пасов) очков в 40 матчах.

Теперь у россиянина всего за карьеру в НХЛ 1375 (757+618) очков в 1237 матчах. Овечкин разместился на 24-й строчке в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ. Ближайшая цель – канадец Бретт Халл, у которого 1391 балл. Плюс к этому, Александру Овечкину осталось забить 9 голов, чтобы войти в список трех великих снайперов НХЛ – Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

Также российский форвард превзошел достижение 90-летней давности по голам для хоккеистов «35 лет и старше». Овечкин сейчас занимает вторую строчку, опередив Билла Кука, у которого было 26 голов после 40 игр в сезоне 1931/1932.

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