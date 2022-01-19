Нежилой частный дом горел в Нур-Султане

По информации ДЧС Нур-Султана, в 16:06 пожарные подразделения столичного ДЧС выехали на поступившее сообщение о пожаре по улице Челюскинцева, 5.

По прибытии было установлено, что горят наружная обшивка, дверные и оконные проемы, потолочное перекрытие, складированный мусор нежилого частного дома на предварительной площади 20 кв. м. ДЧС Нур-Султана

Пожар ликвидирован в 16:58. Жертв и пострадавших нет.