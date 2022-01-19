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17:23 19.01.2022

Нежилой частный дом горел в Нур-Султане

пожарные в Алматы Фото: Zakon.kz
В районе Сарыарка 19 января загорелся нежилой частный дом, передает Zakon.kz.

По информации ДЧС Нур-Султана, в 16:06 пожарные подразделения столичного ДЧС выехали на поступившее сообщение о пожаре по улице Челюскинцева, 5.

По прибытии было установлено, что горят наружная обшивка, дверные и оконные проемы, потолочное перекрытие, складированный мусор нежилого частного дома на предварительной площади 20 кв. м.ДЧС Нур-Султана

Пожар ликвидирован в 16:58. Жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара было задействовано 11 человек личного состава и две единицы техники ДЧС Нур-Султана.ДЧС Нур-Султана
Оксана Житникова
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