17:23 19.01.2022
Нежилой частный дом горел в Нур-Султане
Фото: Zakon.kz
По информации ДЧС Нур-Султана, в 16:06 пожарные подразделения столичного ДЧС выехали на поступившее сообщение о пожаре по улице Челюскинцева, 5.
По прибытии было установлено, что горят наружная обшивка, дверные и оконные проемы, потолочное перекрытие, складированный мусор нежилого частного дома на предварительной площади 20 кв. м.ДЧС Нур-Султана
Пожар ликвидирован в 16:58. Жертв и пострадавших нет.
В тушении пожара было задействовано 11 человек личного состава и две единицы техники ДЧС Нур-Султана.ДЧС Нур-Султана