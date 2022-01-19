В Костанайской области усилены ограничительные меры

В частности, для уменьшения контактов населения в общественном транспорте вводится дифференцированный график работы организаций и предприятий.

Запрещено проведение форумов, конференций, семинаров, зрелищных, семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому, и иных мероприятий с массовым скоплением людей как на открытом воздухе, так и внутри помещений, а также запрещена аренда частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий.

Также запрещается работа театров, домов культуры, концертных залов, филармоний, независимо от участия в проекте Ashyq.

Заполняемость кинотеатров, участвующих в проекте Ashyq, не более 30%.

Запрещается работа выставок, ночных и игровых клубов, независимо от участия в проекте Ashyq. Деятельность караоке разрешена без предоставления услуг по пению и танцам.

В то же время разрешается проведение частных встреч с числом участвующих не более 10 человек, прошедших вакцинацию, а также поминок на объектах общественного питания, участвующих в проекте Ashyq, с количеством посетителей до 30 человек.

Приостанавливается деятельность развлекательных учреждений (бильярдные, кальянные, компьютерные клубы, боулинг-клубы, батуты, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях и другие), букмекерских контор.

При этом объекты, участвующие в проекте Ashyq, работают с соблюдением санэпидтребований.

Разрешена деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, без проведения коллективных богослужений и массовых мероприятий, в том числе проведение «жума намаз».

Работа объектов общественного питания, расположенных в них, допускается по типу банкетного зала только для проведения поминальных обедов при условии участия в проекте Ashyq и соблюдении санэпидтребований.

Проведение коллективных богослужений запрещается, независимо от участия в проекте Ashyq.

Постановление вступает в силу с 20 января 2022 года.