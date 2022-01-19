Эксперт рассказал, что ставки утильсбора не влияют на цену автомобилей

Вице-президент по коммуникациям «АвтоВаз» Сергей Громак говорит о том, что в Российской Федерации средства от утилизационного сбора используются для поддержки спроса на отечественную продукцию. Благодаря этому граждане могут купить машину на выгодных условиях, в том числе благодаря льготному кредиту или ваучерам, о которых говорил президент Токаев в ходе совещания 11 января.

В России за пять лет благодаря подобной программе автопарк обновился на 2 млн автомобилей.

Также Громак говорит о том, что ставки утильсбора не могут повлиять даже на цены импортных автомобилей.

Утилизационный сбор не влияет и не входит в стоимость автомобилей, произведенных в РК. Что касается импортных автомобилей, поясню. Они не будут снижать свои цены исключительно в Казахстане, при этом сохраняя цены в других соседних государствах. Они все равно исходят из своей маржинальности. И теоретическая отмена утилизационного сбора не привела бы к снижению на импортные автомобили. Просто дистрибьютеры стали бы зарабатывать больше. Вице-президент по внешним связям компании «АвтоВаз» Сергей Громак

Кроме того, руководитель группы по предоставлению услуг компаниям автомобильной отрасли в СНГ Андрей Томашев объяснил, почему ставки утилизационного сбора ниже в более богатых странах, таких, как, например, Германия. По его словам, это связано с тем, что в Европе выше другие налоги и сборы на автомобили.