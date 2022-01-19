В Нур-Султане ликвидирован канал поставки синтетических наркотиков

У задержанного было обнаружено и изъято 29 свертков с наркотическим средством.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что наркосбытчик реализовывал «товар» через свой личный интернет-магазин путем закладок, которые оставлял в людных местах. Пресс-служба ДП Нур-Султана

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий задержанный указал сотрудникам полиции на тайники, из которых были изъяты «закладки» с наркотиками.

Задержанный взят под стражу.