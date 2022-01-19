Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:40 19.01.2022

В Нур-Султане ликвидирован канал поставки синтетических наркотиков

задержание Фото: Zakon.kz
В столице полицейские задержали 23-летнего мужчину, передает Zakon.kz.

У задержанного было обнаружено и изъято 29 свертков с наркотическим средством.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что наркосбытчик реализовывал «товар» через свой личный интернет-магазин путем закладок, которые оставлял в людных местах. Пресс-служба ДП Нур-Султана

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий задержанный указал сотрудникам полиции на тайники, из которых были изъяты «закладки» с наркотиками.

Задержанный взят под стражу.

Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов», что предусматривает наказание сроком до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Анастасия Стативкина
Нур-Султан
Берик Уали: Действие режима ЧП в Казахстане прекращается
18.01.2022
Режим ЧП в Алматы завершится 19 января – комендатура
18.01.2022
В Алматы сохраняется «красный» уровень террористической опасности
18.01.2022
Мажилис одобрил поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе
19.01.2022
Количество новых случаев КВИ выросло в Казахстане
19.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости