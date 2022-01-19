17:40 19.01.2022
В Нур-Султане ликвидирован канал поставки синтетических наркотиков
Фото: Zakon.kz
У задержанного было обнаружено и изъято 29 свертков с наркотическим средством.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что наркосбытчик реализовывал «товар» через свой личный интернет-магазин путем закладок, которые оставлял в людных местах. Пресс-служба ДП Нур-Султана
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий задержанный указал сотрудникам полиции на тайники, из которых были изъяты «закладки» с наркотиками.
Задержанный взят под стражу.
Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов», что предусматривает наказание сроком до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Пресс-служба ДП Нур-Султана