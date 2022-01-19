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18:14 19.01.2022

Туман, гололед и низовая метель ожидаются в Казахстане

автобус Фото: Zakon.kz
Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях страны на 20 января, передает Zakon.kz

На юге, а также 22 января на севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. В городе Петропавловске 22 января ночью и утром ожидается туман.

На севере Карагандинской области ожидается туман, на юго-востоке области –низовая метель. В Караганде ночью ожидается туман.

На западе, востоке, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. На западе, севере области – туман. В Уральске ожидается низовая метель. Ночью и утром – туман.

На западе и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау –туман, гололед.

На западе, юге Акмолинской области ожидается туман. В Нур-Султане ночью и утром – туман.

На севере, западе Мангистауской области ожидаются туман, гололед.

В горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами на юге и востоке – туман, гололед. Ветер северо-восточный, на востоке порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане временами ожидаются туман, гололед.

На востоке Актюбинской области ожидается туман.

Елена Беляева
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