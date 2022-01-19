81 проект в рамках «Ауыл – Ел бесігі» завершен в ВКО

Проект направлен на улучшение условий жизни и приведение объектов в соответствие с системой региональных стандартов. По данным областного акимата, в Восточном Казахстане был определен перечень из 116 опорных, 223 спутниковых сел и поселков, в которых реализуется проект «Ауыл – Ел бесігі».

С 2019 по 2020 год реализовано 56 проектов в 20 опорных селах области на сумму свыше 10 млрд тенге. Таким образом, улучшение качества жизни на селе коснулось 107 тыс. человек. Согласно проекту, построено девять социальных объектов, в 32 объектах проведен ремонт. Охвачено ремонтом 156 км внутрипоселковых дорог. Благодаря проводимой работе было создано 784 рабочих места.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

В 2021 году выделено 9,1 млрд тенге на реализацию 93 проектов в 44 опорных и спутниковых селах. Так, в населенных пунктах началось строительство 13 объектов, в том числе семи физкультурно-оздоровительных комплексов, двух спортивных модулей, четырех объектов культуры. Проведен капитальный ремонт 15 социальных объектов в сфере здравоохранения, образования и культуры. В 32 селах появилось новое освещение, средним ремонтом охвачено 156 км дорог.

По итогам года завершен 81 проект. Так, в селах Абайского района провели средний ремонт улиц и установили уличное освещение. В Аягозском районе в селе Мамырсу отремонтировали здание врачебной амбулатории и улицы. В Бескарагайском районе проведен средний ремонт дорог, было охвачено шесть улиц, на трех улицах подведено новое уличное освещение. Аналогичные работы проделаны в Бородулихинском, Глубоковском, Жарминском, Зайсанском, Катон-Карагайском, Кокпектинском, Курчумском, Тарбагатайском, Уланском, Урджарском, Шемонаихинском районе и городе Риддере.

Помимо этого, капитальный ремонт здания проведен в Катон-Карагайской центральной районной больнице и в трех сельских медицинских пунктах района. Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории завершили в с. Сагыр Уланского района, в селе Манырак Тарбагатайского района.

Кроме того, в Тарбатайском районе, в селе Кокжыра отремонтировали ясли-детский сад «Асыл», в селе Кабанбай провели капитальный ремонт здания средней школы имени К. Тогисова. В Урджарском районе построили спортивный модуль и отремонтировали три средние школы. Возведен физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Самарское Кокпектинского района. Оставшиеся 12 проектов перешли на текущий год. Планируется завершить строительство шести ФОКов, спортивного модуля, трех сельских клубов и капитальный ремонт двух школ.