Нурсултан Назарбаев на самом деле победил – политолог

Странная у нас порой бывает общественность. То «не хотим Назарбаева!», то «где же Назарбаев?!», то «зачем он выступил?!» Почему он не выступал? Первому президенту, позвольте напомнить, 82-й год пошел. Перед Новым годом он принимал участие в саммите СНГ в Санкт-Петербурге, и несложно было заметить, что годы свое берут. И это, насколько можно судить, являлось одной из причин, по которым произошли январские события. Данияр Ашимбаев

В своем материале на turanpress Данияр Ашимбаев отметил, что президент Касым-Жомарт Токаев в условиях, «когда штурмовики атаковали Алматы и областные центры, а верхушка главной спецслужбы страны оказалась втянута в заговор, взял на себя полноту власти и ответственность за ситуацию».

По мнению эксперта, политическая атака продолжилась, но целью ее стала семья Елбасы.

Да, всем очевидно, что некоторые родственники Первого Президента своей «деловой хваткой» немало дискредитировали его политику. С другой стороны, семейственность – немалая часть нашего менталитета, и практически все политические руководители страны на разных уровнях сталкивались с проблемой растущих амбиций подрастающего поколения, но порой все равно были вынуждены выводить на поле своих родственников как доверенных лиц для решения тех или иных задач. Данияр Ашимбаев

Затем политолог напомнил о том, что Назарбаев сумел вытянуть на себе становление независимости страны с одновременным переходом к рыночной экономике, не допустил межнациональных, межконфессиональных, языковых, социальных конфликтов. Он не отрицает, что Елбасы выдвигал родственников на политическую арену, но периодически сам же их отправлял в отставку, лишал титулов и активов.

Понятно, что с годами ситуация менялась. Президент старел, лизоблюды (включая тех, кто сегодня Назарбаева ругает на чем свет стоит) возводили его культ, а некоторые родственники, опираясь на свое окружение, вновь и вновь бубнили про важность передачи власти по наследству. Назарбаев неоднократно заявлял, что монархии в стране не будет, но борьба за власть продолжалась. Данияр Ашимбаев

Политолог утверждает, что во время подготовки к передаче власти в стране в 2017 году идеологи и экономисты не смогли создать свод правил и пожеланий Казахстану. Периодически обострялись внутриэлитные конфликты, и в какой-то момент Назарбаев остановил свой выбор на той модели, которая была в итоге реализована. В итоге Елбасы перестал быть президентом, но остался во главе ряда структур, чтобы дать Токаеву возможность наработать опыт и авторитет.

Мы же понимаем, что можно передать полномочия, но уважение, авторитет, харизму лидера, которые были (и есть) у Первого Президента, автоматически не передать. Думаю, что на всякий случай был предусмотрен и вариант экстренного пересмотра передачи власти. Но он не потребовался, хотя после 30 лет в качестве первого руководителя страны у Назарбаева явно была рефлексия после марта 2019 года. Данияр Ашимбаев

Он пишет, что были те, кто пытался раздувать конфликты между «Акордой» и «Библиотекой», но дипломатичность и опыт Назарбаева позволили спокойно отработать модель уважительного взаимодействия.

По мере того, как Назарбаев сокращал свое присутствие в политической сфере и передавал свои полномочия Токаеву, росло недовольство тех, кто хотел пересмотра этих решений. Активно продвигалась схема, по которой на выборы 2024 года от власти должен был пойти иной кандидат. Решение по партии «Нур Отан» сбило эти планы и запустило давно подготовленный механизм заговора. Токаев переиграл заговорщиков и с помощью союзников по ОДКБ смог обеспечить разгром террористов. Данияр Ашимбаев

Политолог сообщает, что Назарбаев передал Токаеву контроль над Советом Безопасности и ушел в тень, не стал появляться на публике, чтобы не мешать президенту проявить себя.

Вместе с тем январские события были восприняты в обществе не как победа над бандитами и террористами, а как «победа Токаева над Назарбаевым». Естественно, это не так. Назарбаев выбрал Токаева как преемника, добился консолидации общества вокруг этого выбора, закрыл в итоге тему «транзитного президентства». Мы все понимаем, что Назарбаев вполне мог стать пожизненным президентом (Конституция это позволяла), мог выбрать другого человека в качестве своего наследника. Но он свой выбор сделал и следовал ему. Я бы напомнил про его выступления на АНК и политсовете «Нур Отана», в которых Назарбаев, не мудрствуя лукаво, просто и доступно сформулировал те принципы, по которым страна должна жить. Данияр Ашимбаев

Эксперт уверен, что это важнее, чем «памятники, название столицы или партии», а Назарбаев как никто другой понимает, как нужна символическая победа над прошлым для будущего, формальный разрыв преемственности – для ее же целостности.