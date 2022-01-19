Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
21:17 19.01.2022

Карантин ужесточили в ВКО

медработники Фото: Zakon.kz
Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области Канат Турдиев подписал новое карантинное постановление, передает Zakon.kz.

Работодателям госорганов, организаций, предприятий, субъектов квазигосударственного сектора, иных организаций, субъектов предпринимательства, офисов, за исключением объектов жизнеобеспечения, безопасности, правопорядка, предприятий с непрерывным циклом технологического процесса рекомендуется перевести не менее 70% сотрудников на удаленный режим, независимо от проведения вакцинации.

Однако в первую очередь рекомендуется на дистанционный формат работы перевести работников, не вакцинированных против COVID-19 и не болевших коронавирусом в течение последних шести месяцев.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Елена Беляева
COVID-19 Восточно-Казахстанская область
Мажилис одобрил поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе
19.01.2022
Количество новых случаев КВИ выросло в Казахстане
19.01.2022
Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК
19.01.2022
20 января истекает срок уплаты ряда налогов
19.01.2022
Аккаунты Дариги Назарбаевой в соцсетях – фейк
19.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости