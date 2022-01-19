21:17 19.01.2022
Карантин ужесточили в ВКО
Фото: Zakon.kz
Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области Канат Турдиев подписал новое карантинное постановление, передает Zakon.kz.
Работодателям госорганов, организаций, предприятий, субъектов квазигосударственного сектора, иных организаций, субъектов предпринимательства, офисов, за исключением объектов жизнеобеспечения, безопасности, правопорядка, предприятий с непрерывным циклом технологического процесса рекомендуется перевести не менее 70% сотрудников на удаленный режим, независимо от проведения вакцинации.
Однако в первую очередь рекомендуется на дистанционный формат работы перевести работников, не вакцинированных против COVID-19 и не болевших коронавирусом в течение последних шести месяцев.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.