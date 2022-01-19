Тугжанов поручил усилить темпы вакцинации и ревакцинации казахстанцев

Как сообщает primeminister.kz, министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что эпидситуация за последнюю неделю ухудшилась в среднем в 5,6 раза. Высокий рост заболеваемости наблюдается в Карагандинской области – в 28 раз, в Алматинской – в 11 раз, в Атырауской, Акмолинской областях и в городе Алматы – в 9,5 раза.

Вице-премьер поручил усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан для сдерживания распространения инфекции.

Также межведомственной комиссией поддержано применение на особых условиях новых лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

По итогам обсуждения МВК рекомендовано разрешить штатный формат обучения:

в дошкольных организациях – по заявлениям родителей (в «красной», «желтой», «зеленой» зонах);

в общеобразовательных школах до 600 учащихся включительно;

в общеобразовательных школах свыше 600 учащихся – с загруженностью не более 50% от проектной мощности;

в общеобразовательных школах – начальные 1-4 классы (включая 5-6 классы в международных школах);

во внешкольных организациях – индивидуальные занятия, групповые – до 15 человек, в коррекционных кабинетах (центрах) для детей с ограниченными возможностями, взрослых – индивидуальные и групповые занятия по восемь человек;

в колледжах и вузах - в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика – в штатном режиме по гибкому графику, лекции – онлайн.

Как уточняется, перевод на дистанционный формат обучения всех обучающихся в организациях среднего образования, колледжах, высших учебных заведениях будет применяться при выявлении нарушений режима карантина.

В завершение совещания Тугжанов дал конкретные поручения руководителям государственных органов и акиматов по обеспечению контроля за соблюдением принимаемых Правительством мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.