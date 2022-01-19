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21:26 19.01.2022

Тугжанов поручил усилить темпы вакцинации и ревакцинации казахстанцев

вакцинация Фото: Zakon.kz
Под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана, передает Zakon.kz.

Как сообщает primeminister.kz, министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что эпидситуация за последнюю неделю ухудшилась в среднем в 5,6 раза. Высокий рост заболеваемости наблюдается в Карагандинской области – в 28 раз, в Алматинской – в 11 раз, в Атырауской, Акмолинской областях и в городе Алматы – в 9,5 раза.

Вице-премьер поручил усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан для сдерживания распространения инфекции.

Также межведомственной комиссией поддержано применение на особых условиях новых лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

По итогам обсуждения МВК рекомендовано разрешить штатный формат обучения:

  • в дошкольных организациях – по заявлениям родителей (в «красной», «желтой», «зеленой» зонах);

  • в общеобразовательных школах до 600 учащихся включительно;

  • в общеобразовательных школах свыше 600 учащихся – с загруженностью не более 50% от проектной мощности;

  • в общеобразовательных школах – начальные 1-4 классы (включая 5-6 классы в международных школах);

  • во внешкольных организациях – индивидуальные занятия, групповые – до 15 человек, в коррекционных кабинетах (центрах) для детей с ограниченными возможностями, взрослых – индивидуальные и групповые занятия по восемь человек;

  • в колледжах и вузах - в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика – в штатном режиме по гибкому графику, лекции – онлайн.

Как уточняется, перевод на дистанционный формат обучения всех обучающихся в организациях среднего образования, колледжах, высших учебных заведениях будет применяться при выявлении нарушений режима карантина.

В завершение совещания Тугжанов дал конкретные поручения руководителям государственных органов и акиматов по обеспечению контроля за соблюдением принимаемых Правительством мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Елена Беляева
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