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Законодательство РК
22:30 19.01.2022

Двое парней получили ранения после ссоры в кафе в Алматинской области

полиция Фото: Zakon.kz
Подозреваемый выстрелил в обидчиков из незаконно хранящегося ружья 12 калибра, которое он якобы нашел в горах, передает Zakon.kz.
1 января текущего года в Шелекский отдел полиции Енбекшиказахского РУП около 05:00 поступило сообщение о доставлении в больницу с огнестрельными ранениями 23-летнего жителя села Бижанова и 24-летнего жителя села Шелек. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ст. 24 ч. 3; ст. 99 ч. 2 п. 1,9 УК РК «Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений». Начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев

Сотрудники криминальной полиции в течение семи часов установили свидетелей и задержали подозреваемого, которым оказался 24-летний местный житель.

Парень признался в содеянном.

По словам задержанного, на момент конфликта с пострадавшими он был трезв, в отличие от его оппонентов. Желая напугать хулиганов, подозреваемый сходил домой и взял ружье. Сначала выстрелил в землю, но они не успокоились и продолжали его оскорблять. Тогда он выстрелил еще два раза, ранив одного в живот, второго – в ногу.

Подозреваемый содержится под стражей.

Елена Беляева
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