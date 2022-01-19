Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
23:27 19.01.2022

На ОИ в Пекине в горных лыжах казахстанцы завоевали три квоты

спорт Фото: olympic.kz
Главный тренер команды по горнолыжному спорту Алексей Шубин рассказал о распределении лицензий на Олимпиаду. У Казахстана есть три квоты – на дистанциях в слаломе и гигантском слаломе, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, на дистанциях в слаломе и гигантском слаломе среди мужчин будет участвовать опытный спортсмен из Восточного Казахстана, проявивший себя на Азиатских играх-2017, Универсиадах 2017 и 2019 годов, различных континентальных турнирах и чемпионатах Захар Кучин. На вторую путевку претендуют две спортсменки.

У женщин на путевку претендуют Александра Троицкая и Каролина Лата, поедет кто-то из них. Троицкая – участница юношеской Олимпиады 2020 года. Окончательное решение мы примем по итогам контрольных тренировок. Сейчас идет подготовка на Шымбулаке, все в норме, все здоровы. Главный тренер команды по горнолыжному спорту Алексей Шубин

Уже завершен отбор в биатлоне, лыжных гонках, фристайле, конькобежном спорте и шорт-треке.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +300% к первому пополнению.

Елена Беляева
Казахстан
Мажилис одобрил поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе
19.01.2022
Количество новых случаев КВИ выросло в Казахстане
19.01.2022
Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК
19.01.2022
20 января истекает срок уплаты ряда налогов
19.01.2022
Аккаунты Дариги Назарбаевой в соцсетях – фейк
19.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости