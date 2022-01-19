На ОИ в Пекине в горных лыжах казахстанцы завоевали три квоты

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, на дистанциях в слаломе и гигантском слаломе среди мужчин будет участвовать опытный спортсмен из Восточного Казахстана, проявивший себя на Азиатских играх-2017, Универсиадах 2017 и 2019 годов, различных континентальных турнирах и чемпионатах Захар Кучин. На вторую путевку претендуют две спортсменки.

У женщин на путевку претендуют Александра Троицкая и Каролина Лата, поедет кто-то из них. Троицкая – участница юношеской Олимпиады 2020 года. Окончательное решение мы примем по итогам контрольных тренировок. Сейчас идет подготовка на Шымбулаке, все в норме, все здоровы. Главный тренер команды по горнолыжному спорту Алексей Шубин

Уже завершен отбор в биатлоне, лыжных гонках, фристайле, конькобежном спорте и шорт-треке.

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