Пять пар близнецов родила подданная Саудовской Аравии

Как сообщает ТАСС, женщине 34 года. Вес каждого из 10 новорожденных малышей составляет от 950 до 1100 гр. Все абсолютно здоровы.

Роженица находилась в больнице несколько недель. За ее состоянием наблюдал руководитель отдела акушерства и гинекологии указанного медучреждения Аттыей аз-Захрани.

Больница ВС Саудовской Аравии имени короля Сальмана в Табуке является одной из крупнейших в королевстве. Она была создана в 1980 году и, в частности, является самым первым в стране медучреждением, внедрившим технологию эндоскопии (способ исследования внутренних органов человека при помощи эндоскопов - осветительных и оптических приборов).