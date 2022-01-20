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Законодательство РК
00:21 20.01.2022

Пять пар близнецов родила подданная Саудовской Аравии

руки Фото: pixabay
Роды проходили под пристальным вниманием врачей на северо-западе страны в военной больнице имени короля Сальмана в городе Табук, передает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, женщине 34 года. Вес каждого из 10 новорожденных малышей составляет от 950 до 1100 гр. Все абсолютно здоровы.

Роженица находилась в больнице несколько недель. За ее состоянием наблюдал руководитель отдела акушерства и гинекологии указанного медучреждения Аттыей аз-Захрани.

Больница ВС Саудовской Аравии имени короля Сальмана в Табуке является одной из крупнейших в королевстве. Она была создана в 1980 году и, в частности, является самым первым в стране медучреждением, внедрившим технологию эндоскопии (способ исследования внутренних органов человека при помощи эндоскопов - осветительных и оптических приборов).

Елена Беляева
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