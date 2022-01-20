Фолк-певица из Чехии специально заразилась коронавирусом и умерла

Как пишет lenta.ru, сын и муж артистки были вакцинированы, но заболели COVID-19. Тогда ей и пришла мысль таким образом обойти карантинные ограничения.

Как уточняется, за несколько дней до своей смерти Хорка сообщила в соцсетях, что выздоравливает, а в день самой смерти она написала, что ее самочувствие улучшилось. Позже у нее заболела спина. Женщина решила прилечь и спустя 10 минут задохнулась.

Сын певицы уточнил, что артистка не была сторонницей теорий заговора.