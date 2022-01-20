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00:43 20.01.2022

Фолк-певица из Чехии специально заразилась коронавирусом и умерла

певица Фото: кадр из видео/Asonance/Youtube
Хана Хорка таким образом хотела избежать ограничений для непривитых, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, сын и муж артистки были вакцинированы, но заболели COVID-19. Тогда ей и пришла мысль таким образом обойти карантинные ограничения.

Как уточняется, за несколько дней до своей смерти Хорка сообщила в соцсетях, что выздоравливает, а в день самой смерти она написала, что ее самочувствие улучшилось. Позже у нее заболела спина. Женщина решила прилечь и спустя 10 минут задохнулась.

Сын певицы уточнил, что артистка не была сторонницей теорий заговора.

Елена Беляева
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