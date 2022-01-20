08:14 20.01.2022
Восемь казахстанцев умерли от КВИ за сутки
Фото: Zakon.kz
На 20 января лечение от КВИ продолжают получать 110 731 человек (109 183+ и 1548-), сообщает Zakon.kz.
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 20 января 2022 года предоставила МВК по нераспространению COVID-19.
В стационарах лечатся 8344 пациента, на амбулаторном уровне – 102 387.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 299 пациентов;
в состоянии крайней степени тяжести – 88;
на аппарате ИВЛ – 49.
Фото: Минздрав РК