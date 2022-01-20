Восемь казахстанцев умерли от КВИ за сутки

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 20 января 2022 года предоставила МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах лечатся 8344 пациента, на амбулаторном уровне – 102 387.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 299 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести – 88;

на аппарате ИВЛ – 49.