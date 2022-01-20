Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:14 20.01.2022

Восемь казахстанцев умерли от КВИ за сутки

Казахстан коронавирус 20 января Фото: Zakon.kz
На 20 января лечение от КВИ продолжают получать 110 731 человек (109 183+ и 1548-), сообщает Zakon.kz.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 20 января 2022 года предоставила МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах лечатся 8344 пациента, на амбулаторном уровне – 102 387.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 299 пациентов;

  • в состоянии крайней степени тяжести – 88;

  • на аппарате ИВЛ – 49.

Коронавирус Казахстан 20 января

Фото: Минздрав РК

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
Мажилис одобрил поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе
19.01.2022
Токаев гарантировал неприкосновенность контрактов и беспощадную борьбу с коррупцией
19.01.2022
Эксперт рассказал, что ставки утильсбора не влияют на цену автомобилей
19.01.2022
20 января истекает срок уплаты ряда налогов
19.01.2022
Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК
19.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости