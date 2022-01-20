Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:31 20.01.2022

В «красной» зоне все еще находится большинство регионов Казахстана

Распространению КВИ РК Фото: Zakon.kz
Эпидемиологическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. За прошедшие сутки в стране зафиксировали 15 872 заболевших КВИ. Единственный регион в «желтой» зоне – Туркестанская область, сообщает Zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 января 2022 года,

  • в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

  • в «желтой» зоне: Туркестанская область.

  • В «зеленой» зоне нет ни одного региона.

Коронавирус в регионах РК

Фото: МВК по нераспространению КВИ

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
Мажилис одобрил поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе
19.01.2022
Токаев гарантировал неприкосновенность контрактов и беспощадную борьбу с коррупцией
19.01.2022
Эксперт рассказал, что ставки утильсбора не влияют на цену автомобилей
19.01.2022
20 января истекает срок уплаты ряда налогов
19.01.2022
Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК
19.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости