08:31 20.01.2022
В «красной» зоне все еще находится большинство регионов Казахстана
Фото: Zakon.kz
Эпидемиологическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. За прошедшие сутки в стране зафиксировали 15 872 заболевших КВИ. Единственный регион в «желтой» зоне – Туркестанская область, сообщает Zakon.kz.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 января 2022 года,
в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;
в «желтой» зоне: Туркестанская область.
В «зеленой» зоне нет ни одного региона.
Фото: МВК по нераспространению КВИ