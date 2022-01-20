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09:16 20.01.2022

Казахстанец Недовесов удачно выступил на парном турнире AusOpen-2022

Теннис Старт Aus OPen Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Александр Недовесов и Айсам-уль-Хак Куреши из Пакистана вышли во второй круг парного разряда Чемпионата Австралии, сообщает Zakon.kz.

Казахстанско-пакистанский дуэт на старте турнира переиграл одну из сильнейших пар мира, седьмых номеров нынешнего Чемпионата Австралии – французов Николаса Маю и Фабриса Мартена. Судьба упорного поединка решилась в третьей партии, где удача сопутствовала Александру и Айсаму – 7:6, 5:7, 6:2. Для победы Недовесов и Куреши потратили два с половиной часа времени. Их будущие соперники по второму кругу пока еще не определены. Возможно, одним из них станет казахстанец Александр Бублик, который стоит в списке потенциальных соперников Недовесова и Куреши.

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