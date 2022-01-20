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Законодательство РК
10:26 20.01.2022

Пострадавшим от беспорядков бизнесменам сделают отсрочку по комуслугам

Коммунальные услуги для бизнеса Фото: pixabay
Дополнительную меру поддержки пострадавших из-за беспорядков субъектам МСБ принял Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК. Подробностями с Zakon.kz поделился глава ведомства Асан Дарбаев.

Пострадавшие от действий мародеров и участников массовых беспорядков субъекты бизнеса смогут воспользоваться дополнительным механизмом поддержки – отсрочкой по оплате за коммунальные услуги.​

Планируется, что пострадавшим субъектам МСБ будет предоставлена отсрочка по коммунальным платежам до 1 апреля, а также поставщики комуслуг не будут начислять пени и отключать пострадавшие объекты. Ситуация непростая, МСБ нужна такая поддержка, чтобы они взяли тайм-аут, смогли заново заработать, вернуться к прежнему ритму работы. Председатель КРЕМ МНЭ РК Асан Дарбаев

Как известно, НПП Атамекен владеет списком пострадавших для компенсации их потерь. Данные списки также будут использованы при отсрочке платы за коммунальные услуги.

Для населения же, по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, в Казахстане ввели мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые субъектами естественных монополий, до 1 июля. Речь идет об оплате за услуги газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения.

Текущие тарифы на указанные услуги соответствуют уровню декабря прошлого года.

При этом, глава тарифного ведомства отметил, что нарушение субъектами указанных требований повлечет административную ответственность.

Альберт Ахметов
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