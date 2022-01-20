Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:49 20.01.2022

Заразность суперраспространителей при «Омикроне» станет выше – вирусолог

Омикрон Фото: pixabay
Суперраспространители — люди, способные заражать несколько сотен, или даже тысяч человек, заявил российский вирусолог Александр Чепурнов, передает Zakon.kz.

Российский вирусолог Александр Чепурнов считает, что суперраспространителей станет в несколько раз выше, чем при дельта-варианте.

По информации Lenta.ru, это связано с общим увеличением контагиозности (способности к распространению) нового варианта вируса, которая в несколько раз выше, чем у предыдущих вариантов.

Я думаю, что способность суперраспространителей заражать большое количество людей будет расти. Вирус приобрел способность еще лучше присоединяться к рецепторам. И благодаря этому скорость развития болезни сокращается.Российский вирусолог Александр Чепурнов

Он добавил, что увеличению заразности суперраспространителей «омикрон-штамма» может поспособствовать и сокращение инкубационного периода у нового штамма, поскольку человек, переносящий вирус в легкой форме, может раньше начать заражать им окружающих.

Двое-трое суток – это колоссальная скорость. Российский вирусолог Александр Чепурнов

Ученый отметил, что, несмотря на рост заразности суперраспространителей «омикрон-штамма», само количество таких людей вряд ли сильно вырастет. Это связано с достаточно специфическим ходом течения болезни у таких людей.

В то же время он добавил, что говорить о точном количестве людей, которые заразились от одного распространителя, не очень корректно, поскольку из-за общей распространенности коронавируса сложно делать подобные выводы.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков считает, что существование суперраспространителей — феномен скорее не медицинский, а социальный.

По его словам, такое определение может относиться к тем, кто переносил коронавирус в легкой форме и по тем или иным причинам полностью игнорировал меры предосторожности.

Суперраспространители – это свойство скорее не биологическое, а социально-психологическое. Люди, которые ведут себя определенным образом в социуме, – рисковые. Иммунолог Николай Крючков

Он считает, что, поскольку биологический механизм распространения «Омикрона» стал проще, количество заражений от таких носителей может сильно увеличиться.

Анастасия Стативкина
Россия COVID-19 Омикрон-штамм
Мажилис одобрил поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе
19.01.2022
Токаев гарантировал неприкосновенность контрактов и беспощадную борьбу с коррупцией
19.01.2022
Эксперт рассказал, что ставки утильсбора не влияют на цену автомобилей
19.01.2022
20 января истекает срок уплаты ряда налогов
19.01.2022
Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК
19.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости