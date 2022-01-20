Заразность суперраспространителей при «Омикроне» станет выше – вирусолог

Российский вирусолог Александр Чепурнов считает, что суперраспространителей станет в несколько раз выше, чем при дельта-варианте.

По информации Lenta.ru, это связано с общим увеличением контагиозности (способности к распространению) нового варианта вируса, которая в несколько раз выше, чем у предыдущих вариантов.

Я думаю, что способность суперраспространителей заражать большое количество людей будет расти. Вирус приобрел способность еще лучше присоединяться к рецепторам. И благодаря этому скорость развития болезни сокращается. Российский вирусолог Александр Чепурнов

Он добавил, что увеличению заразности суперраспространителей «омикрон-штамма» может поспособствовать и сокращение инкубационного периода у нового штамма, поскольку человек, переносящий вирус в легкой форме, может раньше начать заражать им окружающих.

Двое-трое суток – это колоссальная скорость. Российский вирусолог Александр Чепурнов

Ученый отметил, что, несмотря на рост заразности суперраспространителей «омикрон-штамма», само количество таких людей вряд ли сильно вырастет. Это связано с достаточно специфическим ходом течения болезни у таких людей.

В то же время он добавил, что говорить о точном количестве людей, которые заразились от одного распространителя, не очень корректно, поскольку из-за общей распространенности коронавируса сложно делать подобные выводы.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков считает, что существование суперраспространителей — феномен скорее не медицинский, а социальный.

По его словам, такое определение может относиться к тем, кто переносил коронавирус в легкой форме и по тем или иным причинам полностью игнорировал меры предосторожности.

Суперраспространители – это свойство скорее не биологическое, а социально-психологическое. Люди, которые ведут себя определенным образом в социуме, – рисковые. Иммунолог Николай Крючков

Он считает, что, поскольку биологический механизм распространения «Омикрона» стал проще, количество заражений от таких носителей может сильно увеличиться.