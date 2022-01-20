Расследование январских беспорядков должно пройти максимально открыто – сенатор

Она отметила, что трагические события января должны стать большим уроком и прорывом для страны.

Полное выявление и строгое наказание мятежников, стремившихся совершить государственный переворот с умыслом произвола, требование народа. Увеличивается число тех, кто пытается показать участников массовых беспорядков как мирных митингующих. Более 2 тыс. человек задержаны, нужно конкретно установить – кто является бандитом, попытавшимся нанести удар по конституционному строю нашего государства. Они должны быть привлечены по закону к ответственности. Депутат Сената Ляззат Сулеймен

По ее словам, конституционные права на защиту и получение квалифицированной юридической помощи людей, задержанных силовиками, должны обеспечиваться безукоризненно. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы мирные жители стали жертвами несправедливости.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что каждый должен понести ответственность за содеянное. Я это поддерживаю. В настоящее время деятельность компетентных государственных органов должна быть максимально прозрачной и объективной. Депутат Сената Ляззат Сулеймен

Также сенатор обратила внимание на то, что государство должно помочь семьям, потерявшим кормильца, для пострадавших провести реабилитацию, оказать материальную и моральную поддержку курсантам, военным и полицейским. А правительству в свою очередь не допустить в будущем повторения такой трагедии.