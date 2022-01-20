Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:16 20.01.2022

Расследование январских беспорядков должно пройти максимально открыто – сенатор

Алматы Фото: Zakon.kz
Депутат Сената Ляззат Сулеймен призвала провести максимально открытое расследование январских беспорядков в Казахстане. Свой запрос она направила премьер-министру Алихану Смаилову, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что трагические события января должны стать большим уроком и прорывом для страны. 

Полное выявление и строгое наказание мятежников, стремившихся совершить государственный переворот с умыслом произвола, требование народа. Увеличивается число тех, кто пытается показать участников массовых беспорядков как мирных митингующих. Более 2 тыс. человек задержаны, нужно конкретно установить – кто является бандитом, попытавшимся нанести удар по конституционному строю нашего государства. Они должны быть привлечены по закону к ответственности. Депутат Сената Ляззат Сулеймен

По ее словам, конституционные права на защиту и получение квалифицированной юридической помощи людей, задержанных силовиками, должны обеспечиваться безукоризненно. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы мирные жители стали жертвами несправедливости.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что каждый должен понести ответственность за содеянное. Я это поддерживаю. В настоящее время деятельность компетентных государственных органов должна быть максимально прозрачной и объективной. Депутат Сената Ляззат Сулеймен

Также сенатор обратила внимание на то, что государство должно помочь семьям, потерявшим кормильца, для пострадавших провести реабилитацию, оказать материальную и моральную поддержку курсантам, военным и полицейским. А правительству в свою очередь не допустить в будущем повторения такой трагедии.

Тамила Языкова
Беспорядки-2022 Казахстан
Мажилис одобрил поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе
19.01.2022
Токаев гарантировал неприкосновенность контрактов и беспощадную борьбу с коррупцией
19.01.2022
Эксперт рассказал, что ставки утильсбора не влияют на цену автомобилей
19.01.2022
Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК
19.01.2022
Акбулакскому стрелку продлили арест
19.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости