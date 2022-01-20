11:13 20.01.2022
Курс доллара снижается на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 434,06 тенге (-0,42), передает Zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 437-437,5 тенге, евро – 496-499 тенге, рос. рубль – 5,78-5,88 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 января.
Февральские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,08%, составив $85,73 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте упали на 0,18% — до $88,28 за баррель.