Курс доллара снижается на торгах

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 437-437,5 тенге, евро – 496-499 тенге, рос. рубль – 5,78-5,88 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 января.

Февральские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,08%, составив $85,73 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте упали на 0,18% — до $88,28 за баррель.