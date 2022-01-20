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Законодательство РК
11:21 20.01.2022

В декабре инфляция замедлилась в 16 регионах Казахстана

инфляция в декабре Фото: Zakon.kz
Начальник Управления мониторинга реального сектора Департамента денежно-кредитной политики НБ РК Игорь Осипов рассказал об инфляционных тенденциях в регионах Казахстана в декабре 2021 года, сообщает Zakon.kz.
В декабре годовая инфляция в стране замедлилась, составив 8,4% (в ноябре – 8,7%). В разрезе регионов годовая инфляция замедлилась в 16 регионах, ускорившись только в Нур-Султане (с 8,6% до 8,8%). Наибольшее замедление зафиксировано в Туркестанской (с 9,0% в ноябре до 8,3% в декабре) и Жамбылской (с 8,8% до 8,1%) областях.Начальник управления Нацбанка Игорь Осипов

По его словам, замедлился рост цен на продовольственные товары в стране, составив 9,9% (в ноябре – 10,9%). Максимальный рост цен на продовольственные товары сложился в Мангистауской области (11,8%).

Цены на непродовольственные товары продолжают расти (с 8,3% до 8,5%). Наибольшие показатели отмечаются в Акмолинской (9,8%), а также Актюбинской и Карагандинской (по 9,6% соответственно) областях, наименьший – в Мангистауской области (7,7%).

Цены на платные услуги в декабре выросли на 6,5% (в ноябре – 6,4%). Значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Восточно-Казахстанской области (8,0%), значительно ниже – в Актюбинской области (5,3%).

Месячная инфляция в стране вышла на отметку ниже среднемесячного значения за последние пять лет и составила 0,6% (за 2016-2020 годы – 0,8%). Выше своей исторической нормы цены в декабре 2021 года выросли только в Нур-Султане (0,9%) и Актюбинской области (0,8%). Начальник управления Нацбанка Игорь Осипов

В Акмолинской области цены не изменились, а в остальных регионах месячные темпы роста цен сложились ниже своей исторической нормы.

Лариса Черненко
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