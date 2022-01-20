На пять тысяч увеличится количество грантов для обучения в вузах Казахстана

Количество грантов для обучения в вузах в Казахстане увеличится еще на пять тысяч в 2022 году.

По информации пресс-службы МОН РК, в 2021 году государственный образовательный заказ на подготовку кадров уже был увеличен на пять тысяч – с 51 до 56 тыс. грантов. Новые гранты будут выделяться на востребованные и актуальные среди студентов профессии.

В целом, по поручению главы государства для повышения доступности высшего образования количество образовательных грантов до 2025 года поэтапно увеличится еще на 15 тысяч.

Также при распределении образовательных грантов предусмотрены квоты для социально уязвимых категорий граждан.