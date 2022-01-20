Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:26 20.01.2022

«Омикрон-штамм»: особенности, симптомы, лечение

Особенности омикрон-штамма Фото: pixabay.com
В Казахстане «омикрон-штамм» выявлен почти во всех регионах. По данным ВОЗ, в мире эта разновидность коронавируса преобладает над остальными – более 70% случаев всех заражений, передает Zakon.kz.

Симптомы

Симптомы в большинстве своем похожи на те, которые бывают при сезонных ОРВИ: ломота в мышцах и суставах, першение в горле, чихание, зеленые или кровяные выделения из носоглотки, снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей – высыпания на коже.

Большинство заболевших переносят инфекцию в легкой форме. Однако вирус все также способен поражать бронхи и легкие человека, вызывать затрудненное дыхание, боль в груди и спутанность сознания.

Особенности

Часть мутаций «Омикрона» похожа на мутации «Дельта» и «Бета». Однако, по данным на конец ноября 2021 года, ранее не были выявлены штаммы с промежуточными мутациями, которые обычно происходят при эволюции «дикого» вируса. Это оказалось неожиданностью для вирусологов.

Штамм очень быстро распространяется среди людей. По данным научных исследований, инкубационный период в среднем длится трое суток. Есть вероятность появления симптомов уже на следующий день после контакта.Тест на COVID-19 становится положительным перед появлением первых симптомов, то есть через 1-6 дней после заражения.

Риск повторного заражения «Омикроном» в пять раз выше, чем «Дельтой».

Различные исследования указывают, что новым штаммом чаще болеют молодые люди, в возрасте 30 лет.

При этом в ВОЗ заявляют, что вакцинированные и ревакцинированные против коронавируса реже оказывались COVID-положительными, чем непривитые.

Риски заразиться

Вероятность заразиться «омикрон-штаммом» в местах массового скопления людей в 4,2 раза выше, чем «Дельтой».

Использование социальной дистанции и защитной маски снижает вероятность передачи вируса, но не исключает полностью, особенно, при продолжительном контакте в одном помещении с заболевшим.

При развитии симптомов заболевания необходимо как можно быстрее изолироваться, обратиться за медицинской помощью и строго соблюдать все рекомендации по профилактике – носить маску, мыть руки, соблюдать дистанцию и вакцинироваться.

Лечение

Методы терапии «Омикрона» ничем не отличаются от лечения других штаммов коронавирусной инфекции. По крайней мере, новых протоколов диагностики и лечения пациентов с COVID-19 опубликовано пока не было. А симптоматическое лечение все еще остается в приоритете.

Александр Смолин
COVID-19 Омикрон-штамм Казахстан
Мажилис одобрил поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе
19.01.2022
Токаев гарантировал неприкосновенность контрактов и беспощадную борьбу с коррупцией
19.01.2022
Эксперт рассказал, что ставки утильсбора не влияют на цену автомобилей
19.01.2022
Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК
19.01.2022
Акбулакскому стрелку продлили арест
19.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости