«Омикрон-штамм»: особенности, симптомы, лечение

Симптомы

Симптомы в большинстве своем похожи на те, которые бывают при сезонных ОРВИ: ломота в мышцах и суставах, першение в горле, чихание, зеленые или кровяные выделения из носоглотки, снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей – высыпания на коже.

Большинство заболевших переносят инфекцию в легкой форме. Однако вирус все также способен поражать бронхи и легкие человека, вызывать затрудненное дыхание, боль в груди и спутанность сознания.

Особенности

Часть мутаций «Омикрона» похожа на мутации «Дельта» и «Бета». Однако, по данным на конец ноября 2021 года, ранее не были выявлены штаммы с промежуточными мутациями, которые обычно происходят при эволюции «дикого» вируса. Это оказалось неожиданностью для вирусологов.

Штамм очень быстро распространяется среди людей. По данным научных исследований, инкубационный период в среднем длится трое суток. Есть вероятность появления симптомов уже на следующий день после контакта.Тест на COVID-19 становится положительным перед появлением первых симптомов, то есть через 1-6 дней после заражения.

Риск повторного заражения «Омикроном» в пять раз выше, чем «Дельтой».

Различные исследования указывают, что новым штаммом чаще болеют молодые люди, в возрасте 30 лет.

При этом в ВОЗ заявляют, что вакцинированные и ревакцинированные против коронавируса реже оказывались COVID-положительными, чем непривитые.

Риски заразиться

Вероятность заразиться «омикрон-штаммом» в местах массового скопления людей в 4,2 раза выше, чем «Дельтой».

Использование социальной дистанции и защитной маски снижает вероятность передачи вируса, но не исключает полностью, особенно, при продолжительном контакте в одном помещении с заболевшим.

При развитии симптомов заболевания необходимо как можно быстрее изолироваться, обратиться за медицинской помощью и строго соблюдать все рекомендации по профилактике – носить маску, мыть руки, соблюдать дистанцию и вакцинироваться.

Лечение

Методы терапии «Омикрона» ничем не отличаются от лечения других штаммов коронавирусной инфекции. По крайней мере, новых протоколов диагностики и лечения пациентов с COVID-19 опубликовано пока не было. А симптоматическое лечение все еще остается в приоритете.