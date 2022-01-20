Молодежь воспитывается на TikTok: депутат заявил о пробеле в идеологии

Мы допустили большой пробел в национальной идеологии, национальном воспитании. В этом необходимо публично признаться. Вместо того, чтобы углублять патриотические чувства, говоря, что это государство мое, мой Казахстан, мы выдвинули вперед понятия: как зарабатывать деньги, быстро разбогатеть, все ценности стали измерять деньгами. Сегодняшняя молодежь воспитывается, в основном, на TikTok, а не запретами и уроками предков. Депутат Сената Парламента РК Нурторе Жусип

По его словам, в обществе вместо сострадания, любви, заботы, жалости, благодарности и милосердия воцарились всеобщая жестокость, беспощадный произвол, обман, коварство, ложь, сплетни, гордыня, месть и подхалимничество.

На задний план отошли понятия: трудиться, зарабатывать честным трудом Родине, стране, государству, ответственность перед обществом. Откуда взялись кровопийцы, которые готовы разгромить свой очаг, свое имущество, не задумываясь ни на миг о своих поступках. Откуда выросло такое поколение? Уважаемый Алихан Асханович, требуем вновь обратить внимание. Нурторе Жусип

Сенатор напомнил, что в прошлом году в Сенате прошли парламентские слушания, посвященные вопросу сохранения и дальнейшего продвижения национальных ценностей. Участники слушаний подняли множество проблемных вопросов, а по итогам работы правительству были даны рекомендации. Он добавил, что важно вновь обратить внимание на эти рекомендации, ознакомить с материалами Парламентских слушаний всех членов правительства и срочно принять меры по их реализации.