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13:30 20.01.2022

Голубев и Бублик проиграли на старте парного разряда Чемпионата Австралии

Теннис Парный разряд AusOpen Фото: Instagram/andreygolubev87
Казахстанские теннисисты Андрей Голубев и Александр Бублик не смогли пройти первый круг парных игр на австралийском «Мейджоре», сообщает Zakon.kz.

Финалисты «Роллан Гаррос-2021» играли не вместе, у них были разные напарники.

А. Голубев (РК)/Ф. Скугор (Хорватия) – Д. Суини/Л. Ту (Австралия) – 2:5, Отказ.

А. Бублик (РК)/Я. Зелински (Польша) – М. Жирон (США)/С. Квон (Корея) – 3:6, 4:6.

Теперь у казахстанских теннисистов на Чемпионате Австралии борьбу продолжают Анна Данилина (пара), Александр Недовесов (пара) и Андрей Голубев (микст).

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Куандык Шынасилов
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