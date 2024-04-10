Александр Бублик проиграл в парном разряде "Мастерса" в Монте-Карло

В Монте-Карло проходит турнир серии "Мастерс" (АТР-1000). Сильнейший казахстанский теннисист Александр Бублик (№18 АТР) провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Александр Бублик в паре с французом Адрианом Маннарино уступили немецкому дуэту Кевин Кравиц / Тим Пюц со счетом 2:6, 1:6.

Тандем из Германии, который получил шестой номер посева на этом "тысячнике", разобрался с казахстанско-французской парой всего за 44 минуты.

Таким образом, Александр Бублик завершил выступление в Монте-Карло. Ранее в первом круге одиночного разряда лидер мужской сборной проиграл хорвату Борне Чоричу (№33 АТР) со счетом 1:6, 1:6.

Другой представитель Казахстана Александр Шевченко не смог преодолеть первый раунд квалификации "Мастерса" в Монте-Карло. Он неожиданно проиграл аргентинцу Федерико Кории (№89 АТР) со счетом 2:6, 4:6.