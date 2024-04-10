Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Александр Бублик проиграл в парном разряде "Мастерса" в Монте-Карло

Александр Бублик проиграл в парном разряде Мастерса в Монте-Карло Фото: KTF
В Монте-Карло проходит турнир серии "Мастерс" (АТР-1000). Сильнейший казахстанский теннисист Александр Бублик (№18 АТР) провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Александр Бублик в паре с французом Адрианом Маннарино уступили немецкому дуэту Кевин Кравиц / Тим Пюц со счетом 2:6, 1:6.

Тандем из Германии, который получил шестой номер посева на этом "тысячнике", разобрался с казахстанско-французской парой всего за 44 минуты.

Таким образом, Александр Бублик завершил выступление в Монте-Карло. Ранее в первом круге одиночного разряда лидер мужской сборной проиграл хорвату Борне Чоричу (№33 АТР) со счетом 1:6, 1:6.

Другой представитель Казахстана Александр Шевченко не смог преодолеть первый раунд квалификации "Мастерса" в Монте-Карло. Он неожиданно проиграл аргентинцу Федерико Кории (№89 АТР) со счетом 2:6, 4:6.

Читайте также

Бейбит Жукаев с победы стартовал на турнире в Мексике

Юрий Щукин: Нынешнему составу сборной Казахстана по силам победить и выйти в финальную стадию

Долгожданное возвращение Джоковича и легкий соперник для Рублева

Пахита Амири
Бублик Александр Монако
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Футбол
"Реал" и "Манчестер Сити" – итог встречи
Хоккей
Александр Овечкин побил еще один рекорд НХЛ
Лицензионный Чемпионат Азии по художественной гимнастике пройдет в Ташкенте
Лицензионный Чемпионат Азии по художественной гимнастике пройдет в Ташкенте
Футбол
Криштиану Роналду попал в новый скандал в Саудовской Аравии
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: