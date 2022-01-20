Скончался известный казахстанский актер

Актер театра и кино, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат» внес заметный вклад в развитие казахстанского кинематографа.

В разные годы он снялся в фильмах «Год дракона», «Шокан Валиханов», «Азиат», «Молитва Лейлы», «Мустафа Шокай», «Рэкетир», «Ликвидатор», «Жаужурек мын бала» и других.

За свою роль в фильме «Маленький принц большого города» в 2018 году актер был удостоен приза «Лучшая мужская роль» на кинофестивале стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Светлая память о талантливом актере навсегда сохранится в сердцах его коллег, а также многочисленных благодарных зрителей, – говорится в сообщении АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова».

Толеубек Аралбай родился в 1950 году в Семее. В 1966 году окончил факультет драматической кинорежиссуры Алматинского государственного института киноматографии и театра.

С 1966 по 1976 год — актер Семипалатинского областного музыкально-драматического театра.

С 1976 года и до конца жизни — актер и режиссер-постановщик Казахского национального драматического театра имени Мухтара Ауэзова.