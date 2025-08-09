Скончался российский актер Иван Краско

Народный артист России Иван Краско умер на 95-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Грустной новостью поделился депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

"Сказать, что это невосполнимая утрата, – значит, ничего не сказать. Для миллионов он был любимым актером, голосом, который мы узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения. Для меня же Иван Иванович был другом. Настоящим, редким, без фальши. С ним всегда было легко – и поговорить о высоком, и посмеяться над чем-то простым. Он умел слушать и слышать, умел поддержать так, что становилось теплее даже в самые сложные времена", – написал он.

По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти актера стала онкология. Также отмечается, что в последнее время он боролся с последствиями инсульта.

Иван Краско родился 23 сентября 1930 года. У него богатая фильмография, включающая более 270 проектов. Актер снялся в таких лентах, как "Белая гвардия", "Мы из будущего – 2", "Тарас Бульба", "Мастер и Маргарита", "Блокада", "Принц и нищий" и многих других.

18 июля 2025 года стало известно о смерти выдающегося казахстанского писателя Исраила Сапарбая.