#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
539.49
627.7
6.75
Культура и шоу-бизнес

Скончался российский актер Иван Краско

российский актер , фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 14:54 Фото: teatrvfk.ru
Народный артист России Иван Краско умер на 95-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Грустной новостью поделился депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

"Сказать, что это невосполнимая утрата, – значит, ничего не сказать. Для миллионов он был любимым актером, голосом, который мы узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения. Для меня же Иван Иванович был другом. Настоящим, редким, без фальши. С ним всегда было легко – и поговорить о высоком, и посмеяться над чем-то простым. Он умел слушать и слышать, умел поддержать так, что становилось теплее даже в самые сложные времена", – написал он.

По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти актера стала онкология. Также отмечается, что в последнее время он боролся с последствиями инсульта.

Иван Краско родился 23 сентября 1930 года. У него богатая фильмография, включающая более 270 проектов. Актер снялся в таких лентах, как "Белая гвардия", "Мы из будущего – 2", "Тарас Бульба", "Мастер и Маргарита", "Блокада", "Принц и нищий" и многих других.

18 июля 2025 года стало известно о смерти выдающегося казахстанского писателя Исраила Сапарбая.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
В Алматы показали, как готовят сцену мирового уровня для Джей Ло
Культура и шоу-бизнес
14:26, Сегодня
В Алматы показали, как готовят сцену мирового уровня для Джей Ло
Актер Павел Деревянко женился на дизайнере одежды
Культура и шоу-бизнес
07:50, Сегодня
Актер Павел Деревянко женился на дизайнере одежды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: