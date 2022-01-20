Эффективный способ снизить заболеваемость COVID-19 назвал аким столицы

Обращение градоначальник опубликовал на странице в Instagram.

Фото: Александр Куприенко

Как вы знаете, за последние недели отмечается ухудшение эпидситуации, усилены карантинные меры. Для того чтобы наши дети вновь учились в школах, работали спортивные учреждения, театры и другие объекты жизнедеятельности города, необходимо всем трудовым коллективам пройти ревакцинацию. Только вакцинация/ревакцинация – действенный способ снизить заболеваемость коронавирусом. Стабилизация эпидситуации – возможность работать всем объектам. Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов

Он отметил, что на данный момент дети вновь учатся в дистанционном режиме.

Фото: Александр Куприенко

С 24 января планируем обучение учащихся перевести в офлайн-режим. Для этого за счет вакцинации и ревакцинации нам необходимо максимально обезопасить наших детей, учителей. Несмотря на пандемию, мы не снизили объем строительства учебных заведений. Так как видим потребность в создании новых ученических мест. В этом году – с 3-й четверти – мы открыли еще 7 школ. Только эти 7 школ позволили создать еще 20 тыс. ученических мест. Алтай Кульгинов

Фото: Александр Куприенко

Также аким рассказал, что посетил новую школу-лицей №93.

Фото: Александр Куприенко

Она расположена в районе Алматы (ул. Ж. Нажимеденов), в застраивающемся районе. Данная школа позволяет решить вопрос с переуплотненным режимом обучения в трех школах. По поручению главы государства значительно увеличили объем строительства школ. К примеру, если в 2019 году было построено шесть школ, то в 2020-м построили уже 11. В этом учебном году мы построили 15 школ на 40 тыс. ученических мест. Они позволили нам сократить количество трехсменных школ на пять учебных заведений, также снять вопрос с переуплотненным режимом в 10 школах. В 2022 году построим еще не менее 16 школ. В рамках Комплексного плана на пятилетний период запланировали строительство порядка 70 школ. В строительство школ также привлекаем частные инвестиции, – заключил аким.