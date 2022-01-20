Крупную партию наркотиков обнаружили в сарае у мужчины в Жамбылской области

В городе Шу был задержан 53-летний мужчина, у которого в ходе обыска по месту жительства в сарае обнаружены и изъяты наркотические вещества: марихуана высушенная общим весом 5 кг 375 г и гашиш весом 240 г.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 296, ч. 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере», которое наказывается лишением свободы от трех до семи лет. Начальник УПН ДП Жамбылской области, полковник полиции Аскар Джумабеков