15:06 20.01.2022
«Волки на грани исчезновения в Казахстане» – что говорят в Минэкологии
Фото: pixabay
Экоактивист Сакен Дилдахмет со ссылкой на данные Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК сообщил, что в Казахстане волки на грани исчезновения, передает Zakon.kz.
Об этом экоактивист написал в Facebook.
А вы знали, что в Казахстане волки на грани исчезновения? Популяция волков в стране составляет всего лишь 14 408 особей. В пяти областях введен запрет на регулирование данного хищника, а в СКО волков вообще нет. Если они исчезнут, то нарушится баланс в природе, а этого никак нельзя допустить.Сакен Дилдахмет
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Минэкологии.
Волк включен в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности.Директор Департамента по связям с общественностью МЭГПР РК Олжас Беркинбаев
Он отметил, что численность волков в 2021 году на территории Казахстана составила порядка 14 408 особей, а в 2019 году хищников насчитывалось 12 812.
Также в ведомстве объяснили, почему регулирование численности волков производится во всех областях Казахстана, за исключением Северо-Казахстанской области.
На территории СКО отсутствие оседлого волка объясняется географическими данными региона, при этом на данной территории имеется проходной волк. Волк достаточно пластичный вид, в зависимости от климатических, географических условий, а также кормовой базы его популяция может сильно варьировать. Запрет на регулирование волков не устанавливался.Олжас Беркинбаев
Он заверил, что в случае резкого снижения численности волков Комитетом лесного хозяйства и животного мира будут приняты соответствующие меры.