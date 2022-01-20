«Волки на грани исчезновения в Казахстане» – что говорят в Минэкологии

Об этом экоактивист написал в Facebook.

А вы знали, что в Казахстане волки на грани исчезновения? Популяция волков в стране составляет всего лишь 14 408 особей. В пяти областях введен запрет на регулирование данного хищника, а в СКО волков вообще нет. Если они исчезнут, то нарушится баланс в природе, а этого никак нельзя допустить. Сакен Дилдахмет

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Минэкологии.

Волк включен в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности. Директор Департамента по связям с общественностью МЭГПР РК Олжас Беркинбаев

Он отметил, что численность волков в 2021 году на территории Казахстана составила порядка 14 408 особей, а в 2019 году хищников насчитывалось 12 812.

Также в ведомстве объяснили, почему регулирование численности волков производится во всех областях Казахстана, за исключением Северо-Казахстанской области.

На территории СКО отсутствие оседлого волка объясняется географическими данными региона, при этом на данной территории имеется проходной волк. Волк достаточно пластичный вид, в зависимости от климатических, географических условий, а также кормовой базы его популяция может сильно варьировать. Запрет на регулирование волков не устанавливался. Олжас Беркинбаев

Он заверил, что в случае резкого снижения численности волков Комитетом лесного хозяйства и животного мира будут приняты соответствующие меры.