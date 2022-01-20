«Они хотели, чтобы мы шли с ними» – сотрудники о захвате аэропорта Алматы

Асель Буденеева работает в аэропорту 23 года. Она старший инспектор службы досмотра. 5 января в 19:45 стало известно, что в сторону аэропорта направляются около 50 агрессивно настроенных молодых людей. Тут же было объявлено об эвакуации пассажиров.

Фото: Zakon.kz

Мы зашли в последний автобус. Когда хотели тронуться, вошли мародеры. Один заблокировал нам двери, второй встал посередине автобуса и начал нас призывать остаться, спрашивал, кто здесь руководитель. Потом тот, который проводил агитацию, отвлекся и вышел. Асель Буденеева

Асель занималась пассажирами, находившимися внутри аэропорта. Она выводила напуганных людей и сажала в автобусы, которые уезжали в безопасное место. Последними собирались покинуть воздушную гавань сами сотрудники. В этот момент в автобус ворвался один из нападавших.

Второго человека, который заблокировал дверь, стали уговаривать оставить людей в покое.

Фото: Zakon.kz

Они хотели, чтобы мы остались и шли с ними. Мысли ругаться с ними не было. Я им сказал, что мы тоже простой народ, хотим домой к семье. Инспектор досмотра Асхат Бекбаев

Когда террорист отвлекся, водитель резко нажал на газ и сотрудникам удалось уехать.

Пассажиров вывезли на склады временного хранения, которые находятся в километре от терминала. Здесь люди просидели до четырех утра, пока аэропорт не был освобожден военными.

Сотрудники отмечают, что нападавшие не угрожали и не применяли насилие в их отношении. Тем не менее было страшно.

Все это время на стоянке стояли самолеты. Одни только прилетели, другие собирались улететь. Но сделать этого не могли. Экипажи самолетов, которые летели в Алматы, уже в воздухе принимали решение уходить на запасной аэродром.

Фото: Zakon.kz

Во время эвакуации мы отогнали от трапа борт авиакомпании Air Astana. На борту было 160 человек, они следовали маршрутом из Алматы в Москву. Также на дальней стоянке находился борт, уже готовый ко взлету, там было около 100 человек. На грузовых стоянках стояли два грузовых борта. Один принадлежал катарским авиалиниям, второй – турецким. В этот момент из Кореи прилетел борт авиакомпании Asiana Airlines, на котором находились более 80 человек, его поставили на дальнюю стоянку. После того, как все начало успокаиваться, мы неоднократно подходили к бортам, поднимались и интересовались тем, что им необходимо. Сменный начальник аэропорта Фархат Сабитов

По словам Фархата Сабитова, агрессивно настроенные люди выпотрошили багаж пассажиров. После освобождения аэропорта представители авиакомпаний обзвонили граждан с просьбой приехать и опознать багаж.

Сменный начальник аэропорта отметил, что самолеты никто не захватывал. Пострадавших не было ни среди сотрудников, ни среди пассажиров.

Аэропорт не работал неделю. Все это время сотрудники восстанавливали то, что было разгромлено. По их словам, в основном бандиты крушили бутики арендаторов, разбивали стекла и видеокамеры. 19 января аэропорт заработал в штатном режиме. Нанесенный аэропорту ущерб все еще подсчитывается.