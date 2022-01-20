15:59 20.01.2022
В ДТП на Кульджинском тракте погибли двое человек
Фото: Zakon.kz
Смертельное ДТП с участием нескольких машин произошло на 57-м км Кульджинского тракта, у села Балтабай Енбекшиказахского района автодороги Алматы – Кокпек – Коктал, передает Zakon.kz.
В страшной аварии погибли 45-летний водитель Mazda Cronos и пассажир этого авто. Как рассказал водитель, управлявший BMW 5, он ехал по Кульджинскому тракту в восточном направлении, шел сильный снег, перед ним двигалась Mazda Cronos.
Автомобили ехали на скорости 60-70 км в час, когда водитель BMW заметил, как впереди движущаяся Mazda стала «вилять» из стороны в сторону. По всей видимости, ее водитель потерял управление на скользкой дороге. Через мгновение произошло жесткое столкновение.
Фото: Zakon.kz
Как предполагает водитель BMW, навстречу по дороге двигался КАМАЗ. Водитель Mazda, увидев его, попытался уйти в сторону и потерял управление.
Фото: Zakon.kz
КАМАЗ начал экстренно тормозить, оба автомобиля понесло в сторону BMW, который наткнулся на вылетевший из кузова грузовика тюк сена и съехал на обочину. Автомобиль Mazda закрутило на дороге, он вылетел на обочину и врезался в деревья.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП пострадал водитель КАМАЗа, его госпитализировали в больницу. На месте аварии погиб водитель Mazda. Пассажир этого авто скончался по пути в больницу.
Фото: Zakon.kz
Со слов водителя BMW, проезжающие мимо люди пытались оказать помощь пострадавшим в ДТП, раскладывая на проезжей части выпавшее из кузова грузовика сено и укладывая пострадавших на него.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Все обстоятельства данного ДТП выясняют дознаватели Алматинской области. Назначены соответствующие экспертизы.
Досудебное расследование по факту ДТП с назначением необходимых экспертиз проводится по ст. 345, ч. 4 УК РК «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Пресс-служба ДП Алматинской области
Фото: Zakon.kz