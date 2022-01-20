В ДТП на Кульджинском тракте погибли двое человек

В страшной аварии погибли 45-летний водитель Mazda Cronos и пассажир этого авто. Как рассказал водитель, управлявший BMW 5, он ехал по Кульджинскому тракту в восточном направлении, шел сильный снег, перед ним двигалась Mazda Cronos.

Фото: Zakon.kz

Автомобили ехали на скорости 60-70 км в час, когда водитель BMW заметил, как впереди движущаяся Mazda стала «вилять» из стороны в сторону. По всей видимости, ее водитель потерял управление на скользкой дороге. Через мгновение произошло жесткое столкновение.

Фото: Zakon.kz

Как предполагает водитель BMW, навстречу по дороге двигался КАМАЗ. Водитель Mazda, увидев его, попытался уйти в сторону и потерял управление.





Фото: Zakon.kz

КАМАЗ начал экстренно тормозить, оба автомобиля понесло в сторону BMW, который наткнулся на вылетевший из кузова грузовика тюк сена и съехал на обочину. Автомобиль Mazda закрутило на дороге, он вылетел на обочину и врезался в деревья.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадал водитель КАМАЗа, его госпитализировали в больницу. На месте аварии погиб водитель Mazda. Пассажир этого авто скончался по пути в больницу.

Со слов водителя BMW, проезжающие мимо люди пытались оказать помощь пострадавшим в ДТП, раскладывая на проезжей части выпавшее из кузова грузовика сено и укладывая пострадавших на него.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Все обстоятельства данного ДТП выясняют дознаватели Алматинской области. Назначены соответствующие экспертизы.

Досудебное расследование по факту ДТП с назначением необходимых экспертиз проводится по ст. 345, ч. 4 УК РК «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Пресс-служба ДП Алматинской области