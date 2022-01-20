Может ли нефть в 2022 году достичь уровня в 100 долларов за баррель – аналитики

Экономист уточнил, что тренд на повышение цены сложился из-за увеличения спроса на ресурсы.

Одним из важных факторов, позволяющих нефти расти в цене, Пикин в интервью «Лента.ру» назвал отход пандемии на второй план.

Появление нового штамма хоть и затормозило рост цен на нефть, но в силу того, что волна коронавируса не вызвала остановку производств и бурной реакции общества, это продлилось недолго, – считает эксперт по энергетике.

Экономист добавил, что на рост цены нефти также влияет переход многих стран на экологичные источники энергии.

Чем быстрее идет зеленый переход, тем дороже становятся ресурсы в процессе. Это касается и нефти, и газа. Директор Фонда энергетического развития России

По его мнению, цена на нефть, возможно, достигнет и 100 долларов за баррель.

Я допускаю, что в этом году мы преодолеем рубеж в 100 долларов за баррель. Некоторые прогнозируют, что это случится в третьем квартале. Но ничто не мешает при определенном стечении обстоятельств этому случиться и в первом квартале 2022 года, – сказал специалист.

Аналитики крупнейшего в мире инвестиционного банка Goldman Sachs Group Inc также прогнозируют подорожание нефти Brent до 100 долларов за баррель.

Как говорится в публикации «Корреспондент.net», запасы нефти в странах ОЭСР к лету опустятся до минимального уровня с 2000 года вместе со снижением резервных мощностей ОПЕК+.

Стоит отметить, что 18 января цена на нефть побила многолетний рекорд.

По данным торгов на бирже ICE, цена на нефть марки Brent достигла 88,03 доллара за баррель впервые с октября 2014 года.

Стоит добавить, что уже 19 января стоимость российской нефти сорта Urals впервые за семь лет превысила 90 долларов за баррель в Европе. Об этом сообщили ТАСС в международном ценовом агентстве Argus.

Urals несколько дней подряд обходит по цене нефть марки Brent в регионе Средиземноморья, заявили в агентстве. По данным Argus, 18 января Urals достигала 87,52 доллара за баррель, затем потеряла в цене. В среду ее стоимость в этом регионе составила 91 доллар за баррель.

В целом, средняя цена российской нефти значительно выросла по сравнению с 2020-м, когда на фоне начала пандемии и массовых локдаунов потребление энергии сократилось во всем мире.