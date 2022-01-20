Порядок работы мониторинговых групп разработали в РК

Так, говорится, что деятельностью мониторинговых групп является проведение мониторинга за соблюдением физическими и юридическими лицами общественного порядка, санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических, ограничительных мероприятий, в том числе карантина, связанных с предупреждением угрозы распространения инфекционных заболеваний.

В состав мониторинговых групп входят представители акиматов, ОВД, общественности и волонтеры, другие заинтересованные лица.

Информация о созданных МГ, составе и полномочиях, а также алгоритм действия размещается в средствах массовой информации и на сайтах акиматов.

Акиматы определяют должностных лиц, ответственных за координацию деятельности МГ, в том числе по осуществлению предварительной регистрации рейда и результатов проведения мониторинга на информационном ресурсе.

Как следует из документа, мониторинговые группы осуществляют деятельность в регионах, находящихся в «желтой» и «красной» зоне, согласно матрице эпидемиологической ситуации.

Перед выходом на объект мониторинга все члены мониторинговой группы должны иметь «зеленый», безопасный статус.

В ходе рейда МГ осуществляют мониторинг объекта на предмет:

соблюдения требований к ограничению деятельности объекта (режим работы); соблюдения требований на ограничение проведения семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и иных мероприятий с массовым скоплением людей; соблюдения социального дистанцирования; соблюдения масочного режима; соблюдения лимита численности посетителей; наличия у работников (персонала) вакцинации против COVID-19; соблюдения запрета на допуск посетителей и работников без сканирования и предъявлении на входе специального QR-кода.

МГ фиксирует факт допуска посетителей и работников при условии сканирования и предъявления специального QR-кода для определения их статуса при входе на объект мониторинга.

При выявлении нарушений санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических требований на объектах МГ направляет материалы в координационный центр посредством мобильной связи, электронной почты течение одного часа с последующим представлением подтверждающих материалов в течение двух часов.

При этом указывается, что проведение мониторинга не является проверкой и не относится к иным формам государственного контроля и надзора. К компетенции МГ также не относится возбуждение дел об административных правонарушениях, за исключением отдельных случаев.

Полный текст документа можно посмотреть на сайте «Открытые НПА», где он размещен для публичного обсуждения до 3 февраля.