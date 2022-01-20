НОК представил форму казахстанской команды на Играх в Пекине

Работа над созданием олимпийской экипировки сборной Казахстана длилась больше года. Главными экспертами, за кем было последнее слово в этом процессе, стали сами атлеты – они давали свои предложения по дизайну, качеству и функционалу спортивной экипировки с самого начала и в итоге сделали свой выбор.

Фото: НОК РК

Через неделю олимпийская сборная Казахстана вылетит в Китай, где 4 февраля стартуют главные зимние старты четырехлетия. Наша олимпийская экипировка, так же, как и та, что мы делали перед Токио, была создана с учетом пожеланий атлетов. Для нас важно, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно, тепло и стильно на Олимпийских играх, а качество тканей и пошива отвечало самым высоким требованиям. Генеральный секретарь НОК Андрей Крюков

Фото: НОК РК

Участие в презентации олимпийской формы для зимней Олимпиады приняли спортсмены по летним видам спорта, в том числе и призеры Токио-2020 Камшыбек Кункабаев, Сакен Бибосынов и Софья Берульцева.

Фото: НОК РК

Таким образом, «летники» хотели поддержать атлетов по зимним видам спорта. Также участие в фотосессии приняли дзюдоисты Жансай Смагулов и Акмарал Науатбек, капитан мужской команды по боксу Аблайхан Жусупов, гимнастка Аружан Касенова, а также хоккеист ХК «Барыс» Самат Данияр.

Фото: НОК РК

С удовольствием принял участие в презентации олимпийской формы для нашей команды. И пусть мы не часто пересекаемся с нашими «зимниками» из-за разницы в спортивном календаре, но мы будем болеть за них точно так же, как они за нас. Потому что мы одна команда – команда Казахстана. Что касается формы, то очень понравилось качество – куртки теплые и легкие, дизайн лаконичный. Нравится, что Казахстан написан через «Q», то есть на казахском. Уверен, что эта форма понравится нашим спортсменам, кто поедет в Пекин. Искренне желаю всем удачи на Олимпийских играх! Призер Олимпиады в Токио и чемпион мира по боксу Сакен Бибосынов

Фото: НОК РК

Одежда специально рассчитана на зимний климат Китая, где порой температура опускается ниже -20°C. Поэтому верхняя одежда подбита натуральным гусиным пухом, применены современные мембранные материалы, удерживающие тепло и не пропускающие холод. Несмотря на объем, одежда почти ничего не весит, очень эластична и оставляет полную свободу движениям.

Фото: НОК РК

Зимние Олимпийские игры стартуют в Пекине 4 февраля и продолжатся до 20 февраля. Казахстанская команда примет участие в соревнованиях по восьми видам спорта.

Фото: НОК РК

Фото: НОК РК

Фото: НОК РК

Фото: НОК РК

Фото: НОК РК

Фото: НОК РК

Фото: НОК РК